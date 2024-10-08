На российском рынке станет меньше иномарок — эксперты назвали причины

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В России в 2025 году прогнозируют снижение объемов импорта легковых автомобилей

Объемы импорта легковых автомобилей в Россию с 2025 года будут снижаться. Такой вывод следует из сопроводительных материалов к проекту федерального бюджета на будущий год.

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В частности, импорт легковых автомобилей в 2025 году, по прогнозам, составит 1,085 млн автомобилей, в 2026 году – 916 тыс. экземпляров, в 2027 году – 776 тыс. единиц. Согласно данным аналитиков, средний размер утильсбора на импортируемые в Россию легковые автомобили в 2025 году составит 602 тыс. рублей c одного автомобиля, в 2026 году – 716 тыс. рублей, в 2027 году – 798 тыс. рублей.

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В пресс-службе Минпромторга РФ уточнили, что, согласно утвержденной стратегии развития автопромышленности до 2035 год,а предусмотрено поэтапное наращивание объемов выпуска транспортных средств российскими производителями и увеличение доли отечественных автомобилей на российском авторынке. Ожидается, что в 2030 году их доля превысит 82% (81% в сегменте легковых автомобилей).

«Сокращение импорта в ближайшие годы ожидается в том числе за счет расширения предложения со стороны отечественных производителей», – прогнозируют в ведомстве.

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Согласно прогнозам, в текущем году выпустят порядка 660 тыс. легковых автомобилей, «однако с учетом текущей динамики рассчитываем, что эта планка будет превышена», подчеркнули в министерстве.

По мнению экспертного сообщества, текущие высокие показатели импорта автомобилей обусловлены разовыми факторами, а также перестройкой каналов поставок и внутреннего производства.

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Источник: rbc.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
08.10.2024
Фото:Depositphotos
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