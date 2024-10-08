45 электробусных маршрутов появилось в столице с начала 2024 года

Рекордное число электробусных маршрутов запустили в Москве с начала года

Москва в числе мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта. Экологичная техника российского производства выходит на маршруты столицы с 2018 года. За 6 лет на электробусных маршрутах совершено более 500 млн поездок.

Сегодня в Москве уже 2000 электробусов обеспечивают комфортные поездки горожан до важных социальных объектов, точек притяжения и станций рельсового каркаса.

Электробус КАМАЗ

В этом году в столице уже полностью заменили автобусы на электробусы на 45 маршрутах. На новых электробусных маршрутах, которые появились в 2024 году, совершается более 200 тыс. поездок в будний день.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Сегодня на более чем 150 маршрутах работают 2 тыс. электробусов КАМАЗ и ЛиАЗ. С начала года в парки Мосгортранса поступило 650 инновационных машин. Москва сохраняет лидерство в Европе по количеству экологичного транспорта. В этом году мы запустили рекордное количество электробусных маршрутов и продолжаем развитие сети по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Электробус ЛиАЗ

Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Кроме того, плавный ход и отсутствие шума и вибраций обеспечивают высокий уровень комфорта пассажиров. Салоны оборудованы зарядными портами для гаджетов и медиаэкранами с информацией о маршруте.

Помимо этого, электробусы оснащены откидными аппарелями для маломобильных граждан, площадками для колясок и велосипедов.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40–50 км до 80 км.

Инновационный транспорт обслуживают на 11 площадках Мосгортранса.

Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Год спустя на северо-западе построили парк «Митино», а в конце 2023-го заработал третий парк электробусов — «Салтыковка».

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Источник, фото: Дептранс Москвы