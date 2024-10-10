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Hyundai Inster: специальный бюджетный электрокар для города

Продажи электромобиля Hyundai Inster в Корее начнутся в начале следующего года

По словам представителя бренда, Hyundai Inster поступит в продажу в Европе в начале следующего года и будет стоить менее 25 000 евро.

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Hyundai Inster
Hyundai Inster

Маленький и маневренный электромобиль был представлен в июле на Международной выставке мобильности в Пусане.

В Южной Корее он сходит с конвейера под названием Caspar. Имя, которое, по мнению ответственных за Европу, необязательно будет способствовать росту продаж, и именно поэтому Caspar превратился в Inster.

Небольшой автомобиль имеет длину 3,83 метра, ширину 1,6 метра, высоту 1,5 метра и колесную базу 2,5 метра. С такими габаритами он занимает промежуточную нишу между традиционными городскими автомобилями сегмента A и более крупными моделями сегмента B.

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Базовая версия оснащена аккумулятором емкостью 42 кВт*ч, который передает энергию двигателю мощностью 71 кВт (91 л.с.). Также будет версия с аккумулятором емкостью 49 кВт*ч и мотором мощностью 85 кВт (115 л.с.).

Hyundai обещает запас хода более крупного накопителя энергии в 355 километров. Для батареи меньшей емкости километраж пока не называется.

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На станции быстрой зарядки автомобиль пополнит запас энергии с 10 до 80% за 30 минут. Hyundai обещает, что максимальная скорость электрокара составит 150 км/ч.

Hyundai Inster появился в Корее этим летом, а к концу этого года будет представлен в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Источник: Аuto-Medienportal

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Алексеева Елена
Фото:Autoren-Union Mobilität/Hyundai
10.10.2024
Фото:Autoren-Union Mobilität/Hyundai
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