Не только Красная площадь: топ-20 мест Москвы для экскурсий с детьми на каникулах

Россиянам рассказали, как недорого съездить в Москву с детьми во время каникул

Москва входит в топ-5 самых популярных направлений для экскурсионных туров по России в осенний сезон. Чаще всего едут семьи с детьми, в период каникул туроператоры фиксируют рост количества заявок от школьных групп.

«Экскурсионный тур в Москву на 3-5 дней в октябре-ноябре, включая даты школьных каникул, для семьи из трех человек (двое взрослых и ребенок до 12 лет) стоит, в среднем, от 35 тыс. до 60 тыс. руб. без учета проезда», – уточняют туроператоры.

В Coral Travel предлагают четырехдневный тур «Я шагаю по Москве» (заезды ежедневно, от 35,29 тыс. рублей на семью без учета дороги), в программе – обзорные экскурсии и топовые достопримечательности столицы.

В «Мультитуре» есть тур «Золотая Москва» продолжительностью от двух до семи дней с заездом в любой день недели (три дня – от 56,4 тыс. рублей на двоих взрослых и ребенка, без учета проезда).

В «Дельфине» советуют тур «Покажите нам Москву, москвичи» (четыре дня, от 56,8 тыс. рублей на семью) с посещением усадьбы Архангельское и аттракциона «Полеты над Россией» в парке «Зарядье».

В программу пятидневного тура «Московские каникулы» включено: посещение Московского планетария, парка «Остров мечты», парка «Зарядье», аттракцион «Полеты над Россией», музей-диорама «Царь-макет», автобусная обзорная экскурсия по городу, экскурсия по ВДНХ, Красная площадь и Московский Кремль. Тур можно забронировать у туроператора «Тари Тур» за 55,6 тыс. рублей на семью.

Топ-20 мест в Москве для экскурсий семей с детьми

ВДНХ и новая канатная дорога, Московский планетарий, Цирк на Цветном бульваре, парк «Зарядье», парк развлечений «Остров Мечты», Москвариум, Московский зоопарк, Панорама 360, Музей истории шоколада и какао, Музей космонавтики, Палеонтологический музей, колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, музей-заповедник «Кусково», Музей Победы, «Бункер-42» на Таганке, киностудия «Мосфильм», театры Москвы (Малый театр, РАМТ, Театр кукол им. С.В. Образцова, Музыкальный театр им. Сац и др.), Центральный детский магазин на Лубянке, городские парки (Парк Горького, «Сокольники», «Лужники» и пр.), детские развлекательные центры «Кидзания» и «Кидбург».

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Источник: atorus.ru