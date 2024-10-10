Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai Inster
10 октября
Hyundai Inster: специальный бюджетный электрокар для города
Продажи электромобиля Hyundai Inster в Корее...
Не только Красная площадь: топ-20 мест Москвы для экскурсий с детьми на каникулах
10 октября
Не только Красная площадь: топ-20 мест Москвы для экскурсий с детьми на каникулах
Россиянам рассказали, как недорого съездить в...
Можно ли избежать штрафа с камеры, если номера забрызганы грязью?
10 октября
Можно ли избежать штрафа с камеры, если номера забрызганы грязью?
Эксперт «За рулем» – о возможностях систем...

Не только Красная площадь: топ-20 мест Москвы для экскурсий с детьми на каникулах

Россиянам рассказали, как недорого съездить в Москву с детьми во время каникул

Москва входит в топ-5 самых популярных направлений для экскурсионных туров по России в осенний сезон. Чаще всего едут семьи с детьми, в период каникул туроператоры фиксируют рост количества заявок от школьных групп.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Экскурсионный тур в Москву на 3-5 дней в октябре-ноябре, включая даты школьных каникул, для семьи из трех человек (двое взрослых и ребенок до 12 лет) стоит, в среднем, от 35 тыс. до 60 тыс. руб. без учета проезда», – уточняют туроператоры.

В Coral Travel предлагают четырехдневный тур «Я шагаю по Москве» (заезды ежедневно, от 35,29 тыс. рублей на семью без учета дороги), в программе – обзорные экскурсии и топовые достопримечательности столицы.

Рекомендуем
Сгустить краски – верный способ развести водителя на взятку

В «Мультитуре» есть тур «Золотая Москва» продолжительностью от двух до семи дней с заездом в любой день недели (три дня – от 56,4 тыс. рублей на двоих взрослых и ребенка, без учета проезда).

В «Дельфине» советуют тур «Покажите нам Москву, москвичи» (четыре дня, от 56,8 тыс. рублей на семью) с посещением усадьбы Архангельское и аттракциона «Полеты над Россией» в парке «Зарядье».

В программу пятидневного тура «Московские каникулы» включено: посещение Московского планетария, парка «Остров мечты», парка «Зарядье», аттракцион «Полеты над Россией», музей-диорама «Царь-макет», автобусная обзорная экскурсия по городу, экскурсия по ВДНХ, Красная площадь и Московский Кремль. Тур можно забронировать у туроператора «Тари Тур» за 55,6 тыс. рублей на семью.

Топ-20 мест в Москве для экскурсий семей с детьми

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

ВДНХ и новая канатная дорога, Московский планетарий, Цирк на Цветном бульваре, парк «Зарядье», парк развлечений «Остров Мечты», Москвариум, Московский зоопарк, Панорама 360, Музей истории шоколада и какао, Музей космонавтики, Палеонтологический музей, колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, музей-заповедник «Кусково», Музей Победы, «Бункер-42» на Таганке, киностудия «Мосфильм», театры Москвы (Малый театр, РАМТ, Театр кукол им. С.В. Образцова, Музыкальный театр им. Сац и др.), Центральный детский магазин на Лубянке, городские парки (Парк Горького, «Сокольники», «Лужники» и пр.), детские развлекательные центры «Кидзания» и «Кидбург».

Источник: atorus.ru

«За рулем» рекомендует эти онлайн-сервисы для путешествий

Яндекс.Путешествия – крупнейший сервис среди агрегаторов аренды отелей. Каждый шестой пользователь, искавший жильё онлайн, делал бронирование с его помощью. В течение пяти дней после выселения можно получить кэшбек 20% баллами Плюса.
Островок RU – предлагает более миллиона объектов размещения в 220 странах мира — гостиницы, хостелы, апартаменты — по разумным ценам. Программа лояльности «Банк снов» позволяет постоянным клиентам экономить деньги, а круглосуточный контактный центр доступен по телефону, почте, в социальных сетях и мессенджерах.
Суточно.ру – 280 тыс. вариантов квартир, отелей и гостевых домов для поездок по России и зарубежью. При внесении предоплаты банковскими картами «Мир», «Visa», «Mastercard», «Сбербанк Онлайн», «СБП» и другими можно получить до 30% кэшбека в виде бонусов. Бонусами можно оплатить до 10% от стоимости проживания или поделиться с друзьями.
Реклама: ООО «ЯНДЕКС.ВЕРТИКАЛИ», ИНН: 7704340327, erid 5jtCeReNwxHpfQTDvQsWzkg
ООО "БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ", ИНН: 7703389880, erid LatgBahgi
ООО "СУТОЧНО", ИНН: 7709908155, erid 5jtCeReNwxHpfQTFQcJ57PH

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
10.10.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0