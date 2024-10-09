Возвращение домой пошло не по плану: в Турции перевернулся автобус с россиянами

Трое граждан России пострадали в ДТП в Турции по пути в аэропорт

Трое граждан России получили травмы различной степени тяжести в ДТП с автобусом в турецком курортном районе Фетхие. Об этом сообщили в генконсульстве в Анталье.

«В результате ДТП трое россиян получили травмы легкой степени тяжести и были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи», – уточнил представитель генконсульства.

Согласно информации, один из пострадавших уже вылетел в Россию, остальные двое намерены тоже вернуться на родину, но позже.

В генконсульстве подчеркнули, что российские дипломаты на постоянной основе взаимодействуют с представителями турецких властей, туроператора и страховой компании и держат ситуацию на контроле.

Авария произошла накануне, 8 октября, ранним утром около четырех часов в районе Фетхие (провинция Мугла). В перевернувшемся автобусе находились 14 россиян, все они направлялись в аэропорт города Даламан. По словам главы Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, почти все российские туристы уже вернулись в Россию.

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Источник: РИА Новости