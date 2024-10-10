Максим Ликсутов: Москва — город №1 в Европе по числу электробусов

Около 200 электробусов собрали на площадке ПАО «КАМАЗ» на СВАРЗ с начала года

Экологичная техника российского производства выходит на маршруты столицы с сентября 2018 года. За 6 лет на электробусных маршрутах совершено более 500 млн поездок.

Электробус КАМАЗ

Сегодня в Москве уже 2000 электробусов КАМАЗ и ЛиАЗ обеспечивают комфортные поездки горожан до важных социальных объектов, точек притяжения и станций рельсового каркаса.

Новые электробусы КАМАЗ собирают на площадке компании-производителя на заводе СВАРЗ. В 2021 году на заводе СВАРЗ вместе с ПАО «КАМАЗ» открыли уникальный Центр по сборке электробусов.

С 2021 года на площадке ПАО «КАМАЗ» специалисты компании-производителя собрали уже около 600 самых современных экологичных машин.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Москва — город №1 в Европе по числу электробусов. Только с начала этого года специалисты оборудовали и протестировали около 200 единиц экологичной техники. На площадке ПАО «КАМАЗ» на СВАРЗе трудятся 100 человек.

Еще более 400 сотрудников столичного предприятия занимаются техобслуживанием транспорта, а также производством остановочных павильонов нового типа. Мы предоставляем работникам достойные условия труда и социальные гарантии Правительства Москвы, как поручил Мэр Сергей Собянин.

Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. Запас хода вырос с 40–50 км до 80 км, при этом вес машины остался прежним. В этом году на линию выходят КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.

Инновационный транспорт обслуживают на 11 площадках Мосгортранса. В течение 15 лет после передачи машин в парк Мосгортранса производители самостоятельно обеспечивают исправную работу техники на маршрутах.

Источник: Дептранс Москвы