Автоэксперт рассказал об особенностях езды в тумане
Туман и плохая видимость не должны отпугивать автовладельцев от управления автомобилем, считает автоэксперт Евгений Балабас.
Он отмечает, что рекомендации метеослужб и дорожников о том, чтобы избегать вождения в таких условиях, не способствуют развитию навыков водителей.
Эксперт считает, что отсутствие практики в сложных условиях движения делает водителей беспомощными в экстренных ситуациях, и настаивает на том, что непривычные погодные условия не должны отпугивать от вождения, кроме случаев серьезных стихийных бедствий.
Автоэксперт утверждает, что правила безопасности во время езды в туман просты. Главное – поддерживать безопасную дистанцию и соблюдать скоростной режим. Он советует избегать следования за автомобилями с неисправной оптикой и менять полосу движения, если возникают сомнения в безопасности.
«Если вы едете позади, на ваш взгляд, избыточно дорогого автомобиля – меняйте полосу. Если вы едете позади автомобиля, через который вы не видите стоп-сигналы впереди идущего, – опять же, меняйте полосу. Никаких проблем с этим нет».
Кроме того, он рекомендует ориентироваться на стоп-сигналы автомобиля впереди. Выбирая машину, за которой будет комфортно ехать, водитель может получить дополнительные секунды для торможения. Это поможет избежать аварийных ситуаций, так как позволяет остановиться синхронно с автомобилем впереди, а не после него.
Балабас также обращает внимание на важность использования задних противотуманных фонарей. Он подчеркивает, что эта оптика полезна не только в туман, но и в снегопад. Противотуманные фары повышают видимость автомобиля для других участников движения и помогают поддерживать безопасную дистанцию. Эксперт рекомендует включать их при любых сложных погодных условиях.
В заключение Евгений Балабас заявляет, что любой исправный автомобиль готов к езде в тумане, и основное внимание должно быть сосредоточено на подготовленности водителя. Он считает, что водители должны нарабатывать собственный опыт, чтобы уверенно управлять автомобилем в любых ситуациях, включая сложные погодные условиях. Чтобы не растеряться, когда попадаешь в них внезапно.
- «За рулем» можно читать в Viber
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: ОСН