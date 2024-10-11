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Автоэксперт рассказал об особенностях езды в тумане

Евгений Балабас: При езде в тумане главное – держать дистанцию

Туман и плохая видимость не должны отпугивать автовладельцев от управления автомобилем, считает автоэксперт Евгений Балабас.

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Он отмечает, что рекомендации метеослужб и дорожников о том, чтобы избегать вождения в таких условиях, не способствуют развитию навыков водителей.

Эксперт считает, что отсутствие практики в сложных условиях движения делает водителей беспомощными в экстренных ситуациях, и настаивает на том, что непривычные погодные условия не должны отпугивать от вождения, кроме случаев серьезных стихийных бедствий.

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Автоэксперт утверждает, что правила безопасности во время езды в туман просты. Главное – поддерживать безопасную дистанцию и соблюдать скоростной режим. Он советует избегать следования за автомобилями с неисправной оптикой и менять полосу движения, если возникают сомнения в безопасности.

«Если вы едете позади, на ваш взгляд, избыточно дорогого автомобиля – меняйте полосу. Если вы едете позади автомобиля, через который вы не видите стоп-сигналы впереди идущего, – опять же, меняйте полосу. Никаких проблем с этим нет».

Кроме того, он рекомендует ориентироваться на стоп-сигналы автомобиля впереди. Выбирая машину, за которой будет комфортно ехать, водитель может получить дополнительные секунды для торможения. Это поможет избежать аварийных ситуаций, так как позволяет остановиться синхронно с автомобилем впереди, а не после него.

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Балабас также обращает внимание на важность использования задних противотуманных фонарей. Он подчеркивает, что эта оптика полезна не только в туман, но и в снегопад. Противотуманные фары повышают видимость автомобиля для других участников движения и помогают поддерживать безопасную дистанцию. Эксперт рекомендует включать их при любых сложных погодных условиях.

В заключение Евгений Балабас заявляет, что любой исправный автомобиль готов к езде в тумане, и основное внимание должно быть сосредоточено на подготовленности водителя. Он считает, что водители должны нарабатывать собственный опыт, чтобы уверенно управлять автомобилем в любых ситуациях, включая сложные погодные условиях. Чтобы не растеряться, когда попадаешь в них внезапно.

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Источник: ОСН

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 5
11.10.2024
Фото:Unsplash
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