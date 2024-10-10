Штраф за неоплату проезда по «платнику» вырос: новая мера действует с 1 сентября

В России начали штрафовать водителей за неоплаченный проезд по платной трассе

Московская административная дорожная инспекция с начала сентября текущего года выписала порядка 140 тыс. штрафов за неоплаченный проезд по платной трассе. Таким образом Москва стала первым российским регионом, который воспользовался новым законом, в рамках- которого субъекты наделены полномочиями самостоятельно устанавливать штрафы для подобных нарушений.

«Столичная мэрия первой воспользовалась новым законом, позволившим регионам устанавливать и администрировать собственные санкции для подобных нарушителей», – говорится в материале «Ъ».

Отмечается, что треть из выписанных штрафов уже погашена нарушителями в течение 20 дней. Уточняется, что штрафы выписаны за неоплаченный проезд по проспекту Багратиона в столице.

Напомним, с 1 сентября в России вступили в силу новые изменения в законодательстве, согласно поправкам статье 12.21.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), власти субъектов РФ наделены правом использовать камеры фото- и видеофиксации для контроля и самостоятельно устанавливать размер штрафа в случае неоплаченного проезда по платной трассе.

В частности, в Москве для физлиц сумма штрафа составляет три тысячи рублей (раньше было 1,5 тыс.) для юридических штраф вырос с пяти о 10 тыс. рублей. В Петербурге для физлиц выпишут такой же штраф в три тысячи рублей, а в отношении юрлиц штраф за неоплаченный проезд по Западному скоростному диаметру составит до 30 тыс. рублей.

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Источник: kommersant.ru