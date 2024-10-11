Дилеры приостановят завоз новых автомобилей до 2025 года, есть причина

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Импорт легковых автомобилей в России в сентябре поставил рекорд за 16 лет

В сентябре 2023 года импорт легковых автомобилей в Россию достиг рекорда за 16 лет, составив почти 147 тыс. машин. Это увеличение произошло перед ожидаемым повышением утильсбора.

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Импорт новых автомобилей вырос на 17% по сравнению с августом, составив 104,2 тыс. штук, что является максимальным показателем за 12 лет. Основными странами-поставщиками стали Китай (78,6% от общего импорта), Киргизия, Беларусь и Казахстан.

В лидерах модельного ряда — автомобили китайского производства: Geely Manjaro, Geely Boyue, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Atlas.

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Рост импорта в сентябре объяснялся стремлением дистрибьюторов ввезти больше машин по старым ценам. В то же время, по данным «Автостата», объем ввоза подержанных автомобилей сократился на 8,3% в сравнении с прошлым годом, что связано с новыми ограничениями на экспорт из Японии.

Рынок коммерческого автотранспорта также наблюдает увеличение импорта грузовых автомобилей, в том числе с учетом роста запасов на складах перед повышением утильсбора.

Однако ожидается, что ввоз как легковых, так и грузовых автомобилей снизится до конца года.

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Эксперты прогнозируют, что в октябре объем импорта легковых автомобилей вернется к показателям июля—августа и не превысит 100 тыс. машин. Участники рынка готовятся к ограничению поставок, чтобы избежать затоваривания складов к началу 2025 года.

Ввезенных до 1 октября машин, предположительно, хватит для удовлетворения спроса в ближайшие полгода, следующий завоз планируют на 2025 год, а пока будут осуществлять поставки только под заказ.

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Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
Количество просмотров 14
11.10.2024
Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
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