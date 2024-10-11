Еще две новинки от Автотора — вот что известно

Автотор представил две модели BAIC и SWM, работающих на газе и на бензине

На Петербургском международном газовом форуме калининградский завод Автотор представил два легковых автомобиля, двигатели которых в качестве основного топлива потребляют компримированный (т.е. сжатый – КПГ, CNG) природный газ, а в качестве дополнительного – бензин. Разработку этих машин предприятие вело совместно с ООО «Газпром газомоторные системы».

Первый из автомобилей – это BAIC U5 Plus CNG, у которого в нише запасного колеса размещено два баллона объемом 39,1 л каждый, а также установлен весь комплект ГБО: редуктор КПГ, топливная рейка, фильтр газа, комплект электроники, заправочное устройство, автоматические баллонные вентили.

BAIC U5 Plus CNG

Тестовую партию битопливных BAIC Автотор успешно выпустил еще в апреле. А особенность выставочной машины в том, что она адаптирована под нужды учебно-экзаменационного центра ДОСААФ России, в том числе с возможностью эксплуатации людьми с ограниченными возможностями.

SWM G01 CNG

Вторая машина – это SWM G01 CNG, предсерийная версия первого в России кроссовера на природном газе, выпущенного в условиях промышленного производства. Тут уже три баллона по 28 л каждый, размещенные в нише багажного отсека, и, разумеется также установлен полный комплект ГБО – с завода, со всеми гарантиями.

По сообщению пресс-службы, машины обладают оптимальными техническими характеристиками, а газ в качестве основного вида топлива позволяет не только уменьшить выбросы, но и сократить расходы. Осталось убедить в этом потенциальных заказчиков.