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Этот недорожник оснащен сразу тремя электродвигателями

BYD опубликовал официальные изображения своей флагманской новинки - Denza N9

Denza N9 — это полноразмерный внедорожник, построенный на платформе BYD e-Platform 3.0, и, как ожидается, он будет выпущен в конце этого года в чисто электрических и подключаемых гибридных версиях, чтобы конкурировать с такими моделями, как Li Auto L9 и Aito M9.

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Что касается экстерьера, передняя часть покрыта множеством линий. Логотип Denza доминирует в центре. В то же время виден лидар на крыше, а внешние боковые зеркала имеют плоский дизайн, и, как ожидается, будут цифровыми. У автомобиля скрытые дверные ручки и многоспицевые диски.

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Что касается мощности, официальный представитель сказал, что Denza N9 использует систему из трех электродвигателей BYD e3 «Yisanfang», состоящую из переднего асинхронного двигателя переменного тока, заднего левого синхронного двигателя с постоянными магнитами и заднего правого синхронного двигателя с постоянными магнитами. Их максимальная мощность составляет 230 кВт (308 л. с.), 240 кВт (322 л. с.) и еще раз 240 кВт соответственно.

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Denza N9 имеет длину 5,3 метра и будет оснащена интеллектуальной кабиной, расширенными функциями помощи водителю и бортовым холодильником, который поддерживает как охлаждение, так и обогрев.

В августе 2023 года Denza раскрыла свой план по выпуску восьми новых моделей в течение следующих трех лет, включая три внедорожника (N7, N8 и N9), D9, более дорогой MPV и трех седанов среднего и премиум класса. В настоящее время в продаже уже есть модели Denza N7, N8 и D9.

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Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 16
13.10.2024
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