Зимний пакет, разгон до «сотни» за 3 секунды — на рынок выходит кроссовер Zeekr 7X

На рынке России скоро стартуют продажи нового 646-сильного Zeekr 7X за ₽6,9 млн

Продажи нового китайского электромобиля Zeekr 7X стартуют в ближайшее время на рынке России. Новинка по цене 6,9 млн рублей должна поступить к российским дилерам. Для сравнения: на китайском рынке модель продается по цене за 3,7 млн рублей.

Новый Zeekr 7X призван конкурировать с Tesla Model Y, но, в отличие от американской версии, электрокар из Китая полностью адаптирован к условиям российской зимы. Все сиденья оснащены функцией обогрева, также есть функция массажа и вентиляция.

Zeekr 7X

Габариты автомобиля составляют 4825/1930/1656 мм, размер колесной баз – 2925 мм. Zeekr 7X получил два мотора суммарной мощностью 646 л.с., запаса хода батареи хватает на 705 км по европейскому циклу WLTC. Для разгона до 100 км/ч автомобилю понадобится всего 3 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 210 км/ч.

Конечная цена на Zeekr 7X с учетом доставки до Петербурга составит 6,9 млн рублей. В Китае аналогичная версия продается за 270 тысяч юаней (порядка 3,7 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Zeekr 7X

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Источник: rg.ru