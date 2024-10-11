Экологичная техника вышла еще на два маршрута столицы

13 электробусов начали работу на еще двух городских маршрутах

Сегодня в Москве уже 2000 электробусов обеспечивают комфортные поездки горожан до важных социальных объектов и станций рельсового каркаса.

На ночном маршруте н8 вместо автобусов стали работать современные электробусы. Теперь поездки для жителей 15 районов после закрытия метро стали еще комфортнее. Также экологичная техника вышла на маршрут 293 в Южном Бутове. Всего на маршрутах н8 и 293 работают 13 электробусов российского производства.

• Маршрут 293 «Остафьевская улица — МЦД D2 Бутово»• Маршрут н8 «Остафьевская улица — Метро «Китай-город».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Сегодня более 2 тыс. электробусов обеспечивают работу 154 маршрутов наземного городского транспорта, в том числе шести ночных. Это надежный и комфортный способ добраться до разных точек города в любое время суток. Продолжаем развивать сеть электробусных маршрутов по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Инновационный транспорт обслуживают на 11 площадках Мосгортранса. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах.

Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам почти в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры еще больше электробусов выйдет на маршруты, заменив автобусы.