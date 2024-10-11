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МКП для электрокаров от Honda сымитирует звук самолета и моделей с ДВС

Honda анонсировала тестирование механической коробки передач для электрокаров

Глава электрического подразделения японского производителя Honda Синдзи Аояма в ходе мероприятия Honda «0 Tech Meeting» заявил, что специалистам удалось разработать «синтетическую» механическую коробку передач под названием Ergo.

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Точный принцип работы МКП не раскрывается, известно только, что она будет работать совместно с новой системой «озвучки» электромобилей. О конкретных планах внедрения ее в серийные электрокары в компании тоже умолчали.

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Отмечается, что электрокары с такой системой получат несколько звуковых режимов и смогут имитировать звуки культовых моделей Honda, к примеру S2000, Civic или NSX, и даже самолета Honda Jet. Ожидается, что при выборе звуковой настройки будет меняться и оформление приборной панели. Функционал озвучки представали на примере концептуальной Honda e Digital UX.

При этом Синдзи Аояма ответил отрицательно на вопрос, сможет ли МКП Ergo имитировать особые ощущения, возникающие при переключении передач на культовых моделях Honda.

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Источник: roadandtrack.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 20
11.10.2024
Фото:Unsplash
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