МКП для электрокаров от Honda сымитирует звук самолета и моделей с ДВС

Honda анонсировала тестирование механической коробки передач для электрокаров

Глава электрического подразделения японского производителя Honda Синдзи Аояма в ходе мероприятия Honda «0 Tech Meeting» заявил, что специалистам удалось разработать «синтетическую» механическую коробку передач под названием Ergo.

Точный принцип работы МКП не раскрывается, известно только, что она будет работать совместно с новой системой «озвучки» электромобилей. О конкретных планах внедрения ее в серийные электрокары в компании тоже умолчали.

Отмечается, что электрокары с такой системой получат несколько звуковых режимов и смогут имитировать звуки культовых моделей Honda, к примеру S2000, Civic или NSX, и даже самолета Honda Jet. Ожидается, что при выборе звуковой настройки будет меняться и оформление приборной панели. Функционал озвучки представали на примере концептуальной Honda e Digital UX.

При этом Синдзи Аояма ответил отрицательно на вопрос, сможет ли МКП Ergo имитировать особые ощущения, возникающие при переключении передач на культовых моделях Honda.

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Источник: roadandtrack.com