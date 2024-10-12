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Что будет с ценами на отдых в Турции в следующем году?

Экономист Эрчин: в 2025 году цены на отдых в Турции пойдут на спад

Турция – излюбленное направление российских туристов. Однако, в этом году многих из них неприятно удивили цены. Подорожание коснулось всего – от проживания в отелях до обедов в ресторанах. Так что же нас ожидает в 2025 году? Стоит ли ждать снижения цен на отдых в турецких курортах и когда это произойдет?

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По прогнозам Мустафы Реджепа Эрчина, турецкого экономического обозревателя, цены на отдых в Турции снизятся. Однако, терпение все же потребуется. Эксперт оценивает необходимый период ожидания в минимум 10 месяцев. Причиной нынешнего повышения цен он называет высокую инфляцию, которая затрагивает не только туризм, но и жизнь самих турков. Многие местные семьи, как отмечает Эрчин, в этом году были лишены возможности отдохнуть из-за высоких цен. Эксперт связывает надежды на снижение цен с успешной реализацией программы дезинфляции, проводимой министерством финансов и казначейства Турции.

Подтверждением слов Эрчина служат данные о росте цен, предоставленные различными источниками. Так, Российский союз туриндустрии (РСТ) отмечает, что питаться вне отеля по системе «всё включено» в разы дороже: цены в кафе и ресторанах за последние два года выросли в пять и более раз. Александр Лира, директор по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata, сообщает о 23%-ном росте цен на отдых в Турции за год.

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Несмотря на повышение цен, Турция остается популярным направлением. За январь-август текущего года ее посетили 4,6 миллиона россиян, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это позволило России войти в тройку лидеров по числу туристов, посетивших Турцию (по данным Министерства культуры и туризма Турции за январь-август 2024 года страну посетили 35,8 миллионов иностранных туристов).

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Источник: РИА Новости

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
12.10.2024
Фото:Unsplash
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