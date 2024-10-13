В Европе запретят продажи Tesla Cybertruck из-за его внешности: что с ним не так?

Европейские власти запретят Tesla Cybertruck из-за угрозы пешеходам при ДТП

Европейский совет по безопасности на транспорте и Европейский фонд велосипедистов, организации, чья миссия – защита уязвимых участников дорожного движения, считают дизайн Cybertruck опасным.

Их основное обвинение заключается в том, что острые грани и углы кузова могут значительно усугубить травмы пешеходов и велосипедистов при столкновении. Вместо смягчения удара, как это делают закругленные формы большинства автомобилей, Cybertruck, по мнению этих организаций, представляет собой «незаконный риск», повышающий тяжесть травм и смертность.

Более того, критики указывают на массу Cybertruck, которая, по заявлениям Tesla, колеблется от 4000 до 4150 кг. Это значительно превышает европейский лимит в 3500 кг для автомобилей этой категории, что само по себе является нарушением существующих норм.

Ситуация в Чешской Республике иллюстрирует масштаб проблемы. Несмотря на ограничения, один покупатель смог зарегистрировать Cybertruck, внеся ряд модификаций. Он установил резиновые планки на самые острые края автомобиля, попытавшись хоть немного снизить потенциальный вред. Однако, это лишь подтверждает опасения активистов, которые направили письмо министру транспорта Чешской Республики Мартину Купке, призывая к полному запрету продаж Cybertruck.

Интересно, что ситуация с Cybertruck поднимает важный вопрос о балансе между инновационным дизайном и требованиями безопасности. Tesla, безусловно, создала автомобиль, который привлекает внимание и вызывает дискуссии, но цена этой привлекательности, как утверждают эксперты по безопасности, может оказаться слишком высокой.

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Источник: Teslarati