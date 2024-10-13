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Где в нашей стране можно насладиться видом северного сияния? Вот парочка мест

Краснодарский край и Коми – идеальные места для наблюдения северного сияния

Северное сияние – завораживающее зрелище, которое манит путешественников со всего мира. Россия, с её обширными северными территориями, является одним из лучших мест на планете для наблюдения за этим природным феноменом. Но где именно лучше всего искать Аврору Бореалис, и как подготовиться к этому незабываемому опыту? Разберёмся детально.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Согласно совместному исследованию сервиса бронирования «Отелло» (2ГИС), клуба научных путешествий «Астроверты» и сообщества Aurora Hunters, лучшие места для наблюдения за северным сиянием в России сосредоточены вблизи полярного круга. Это Республика Коми, Красноярский край, Ненецкий и Ямало-ненцкий автономные округа.

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Однако, не стоит ограничиваться только этими регионами. Высокие шансы увидеть полярное сияние есть и в Архангельской и Мурманской областях, а также Карелии и Ленинградской области, Вологодской области и севере Московской области. Наблюдение здесь возможно, но вероятность значительно ниже, и потребуется удаление на 50-100 км от крупных населенных пунктов.

Успех наблюдения во многом зависит от подготовки. Необходимо учитывать несколько важных факторов.

Прогноз погоды и солнечной активности

Следите за специальными прогнозами северного сияния (например, на сайтах Aurora Forecast). Помните, что точность прогноза снижается с увеличением прогнозируемого периода. Прогноз на сутки наиболее точен.

Место наблюдения

Выбирайте места с минимальным световым загрязнением. Идеальны берега рек и озёр, вершины сопок, открытые поля. Чем дальше от городов, тем лучше.

Одежда

Северные регионы России отличаются суровым климатом. Вам понадобится тёплая, непродуваемая одежда, включая термобелье. Не забудьте о шапке, варежках и тёплых носках. Туристические грелки – ваш верный помощник для сохранения тепла.

Транспорт

Лучше всего добираться до места наблюдения на собственном автомобиле или арендованном внедорожнике, особенно в труднодоступных районах.

Терпение

Северное сияние – явление непредсказуемое. Будьте готовы к тому, что вам придётся подождать некоторое время, пока оно появится. Захватите с собой термос с горячим напитком, чтобы согреться и поднять себе настроение.

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По словам экспертов, полярное чудо можно увидеть и летом, но его сложнее поймать, так как во многих регионах России ночи еще достаточно светлые. Поэтому астрономы советуют ориентироваться на период с сентября по апрель. Наиболее яркие сияния обычно можно застать с 22:00 до 03:00, а во время полярной ночи с 17:00 и до самого утра.

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Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 15
13.10.2024
Фото:Unsplash
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