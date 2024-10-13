Как купить подешевле билеты на новогодний отпуск? Советы эксперта

Эксперт Олеся Адамушкина составила список мер для экономии на новогоднем отпуске

Генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина поделилась эксклюзивными советами по выбору туров и экономии на билетах, которые помогут вам сделать предстоящие праздники незабываемыми, не разорившись при этом.

По словам Адамушкиной, ситуация на рынке туристических услуг к новогодним праздникам напряженная. Популярные направления, такие как Азия и Африка, уже практически распроданы.

«Все приличные семейные номера раскуплены, а оставшиеся варианты ощутимо дорожают», - отмечает эксперт.

Это объясняется высоким спросом и ограниченным предложением в пиковый сезон. Не стоит рассчитывать на дешевый отдых в привычных экзотических местах – готовьтесь к серьезным тратам.

В противовес этому, неожиданно снизились цены на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах. Это связано с увеличением числа прямых рейсов из России. В некоторых случаях ОАЭ сейчас даже дешевле Турции.

Традиционно, самыми востребованными направлениями остаются:

Таиланд – постоянный лидер рейтингов, предлагающий разнообразные варианты отдыха – от пляжного до экскурсионного.

Египет – классика жанра, привлекающая доступными ценами и комфортным климатом.

Объединенные Арабские Эмираты благодаря расширению полетной программы стали более доступными, предлагая роскошь и современную инфраструктуру.

Турция – по-прежнему популярный вариант для тех, кто ценит соотношение цены и качества.

Для любителей экскурсионных туров, Олеся Адамушкина рекомендует обратить внимание на Китай и Узбекистан.

Главный совет от эксперта – не откладывайте бронирование на последний момент! Чем раньше вы забронируете билеты и тур, тем больше шансов получить выгодную цену и выбрать желаемые даты. Адамушкина рекомендует ориентироваться на вылет 24–26 декабря, чтобы избежать максимальных наценок. Не бойтесь стыковочных рейсов – они могут значительно сэкономить бюджет.

Пример стоимости: Тур в хороший отель уровня «четверка» в Таиланде обойдется примерно в 240 000 рублей. Эта сумма, разумеется, может варьироваться в зависимости от выбранного отеля, длительности поездки и дополнительных услуг.

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Источник: Известия