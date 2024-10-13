Как купить подешевле билеты на новогодний отпуск? Советы эксперта
Генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина поделилась эксклюзивными советами по выбору туров и экономии на билетах, которые помогут вам сделать предстоящие праздники незабываемыми, не разорившись при этом.
По словам Адамушкиной, ситуация на рынке туристических услуг к новогодним праздникам напряженная. Популярные направления, такие как Азия и Африка, уже практически распроданы.
«Все приличные семейные номера раскуплены, а оставшиеся варианты ощутимо дорожают», - отмечает эксперт.
Это объясняется высоким спросом и ограниченным предложением в пиковый сезон. Не стоит рассчитывать на дешевый отдых в привычных экзотических местах – готовьтесь к серьезным тратам.
В противовес этому, неожиданно снизились цены на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах. Это связано с увеличением числа прямых рейсов из России. В некоторых случаях ОАЭ сейчас даже дешевле Турции.
Традиционно, самыми востребованными направлениями остаются:
- Таиланд – постоянный лидер рейтингов, предлагающий разнообразные варианты отдыха – от пляжного до экскурсионного.
- Египет – классика жанра, привлекающая доступными ценами и комфортным климатом.
- Объединенные Арабские Эмираты благодаря расширению полетной программы стали более доступными, предлагая роскошь и современную инфраструктуру.
- Турция – по-прежнему популярный вариант для тех, кто ценит соотношение цены и качества.
Для любителей экскурсионных туров, Олеся Адамушкина рекомендует обратить внимание на Китай и Узбекистан.
Главный совет от эксперта – не откладывайте бронирование на последний момент! Чем раньше вы забронируете билеты и тур, тем больше шансов получить выгодную цену и выбрать желаемые даты. Адамушкина рекомендует ориентироваться на вылет 24–26 декабря, чтобы избежать максимальных наценок. Не бойтесь стыковочных рейсов – они могут значительно сэкономить бюджет.
Пример стоимости: Тур в хороший отель уровня «четверка» в Таиланде обойдется примерно в 240 000 рублей. Эта сумма, разумеется, может варьироваться в зависимости от выбранного отеля, длительности поездки и дополнительных услуг.
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Источник: Известия