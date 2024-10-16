Цены вверх: на повышение утильсбора отреагировали 10 автобрендов

За первую половину октября в России подорожали автомобили 10 брендов

В первой половине октября в России подняли цены на свои автомобили 10 брендов: Belgee, Geely, Chery, Exeed, Omoda, Jetour, Changan и Haval, Tank и Lada.

Это совпало со вступлением в силу нового постановления правительства, увеличившего ставки утильсбора на новые автомобили на 70-85%. Эти ставки будут ежегодно расти на 10-20% до 2030 года.

Так, белорусский бренд Belgee дважды поднял цены на свои модели. С 1 октября кроссоверы X50 и X70 подорожали на 38 тыс. рублей, а ближе к середине месяца добавилось еще 57-70 тыс. рублей на все версии, кроме базовых.

Китайская Geely также увеличила цены на свои автомобили. В начале октября на все модели (кроме Coolray) цены выросли на 38-64 тыс. рублей, а спустя две недели была повторная индексация, на 16-106 тыс. рублей.

Марка Chery подняла цены на свои кроссоверы и седаны в два этапа. К примеру, Tiggo 8 Pro Max подорожал сначала на 10 тыс. рублей, затем на 30 тыс. рублей для версии Dreamline, а Tiggo 7 Pro Max – на 50 тыс. рублей.

Среди других брендов, которые увеличили цены, – Exeed, Omoda, Jetour, Changan, Haval и Tank. Например, внедорожник Haval M6 подорожал на 50 тыс. рублей.

Lada Vesta, получив систему стабилизации курсовой устойчивости, стала дороже на 11 100 до 94 100 рублей в зависимости от комплектации.

Напомним, что утильсбор оплачивают как импортеры, так и автопроизводители за каждый ввезенный или выпущенный в России автомобиль. Государство может его компенсировать в зависимости от локализации модели. При этом владельцев автомобилей с объемом двигателя до 3 л для личного пользования рост утильсбора не затрагивает, если автомобиль находится в собственности не менее года и уплачены все таможенные пошлины.

Причиной роста цен во многих компаниях называют повышение ставки утильсбора. Так, по этой причине цена Forthing T5 20 октября вырастет на 100 тысяч рублей, хотя собирают в модель в России.

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Источник: «Автоновости дня»