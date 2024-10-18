Электробусы вышли еще на четыре маршрута столицы

24 электробуса начали работу на еще четырех городских маршрутах

Москва в числе мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта. Экологичная техника российского производства выходит на маршруты столицы с 2018 года.

Сегодня в Москве уже более 2000 электробусов обеспечивают комфортные поездки горожан до важных социальных объектов и станций рельсового каркаса. экологичная техника вышла на маршруты 21, 304, 645 и 804. По будням на них работают 24 современные машины российского производства.

Маршрут 21: 3-й микрорайон Новокосина – метро «Новогиреево».



Маршрут 304: Троицк (микрорайон «В») – метро «Саларьево».

Электробусы впервые поехали по Киевскому шоссе от станции метро «Саларьево» в Троицк.

Маршрут 645: МЦД Новогиреево – метро «Щелковская»

Маршрут 804: метро «Теплый Стан» – Индустриальный парк «Индиго». Связь индустриального парка со станцией метро стала еще комфортнее.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Продолжаем расширение сети экологичного транспорта по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Инновационная техника вышла ещe на 4 маршрута, которые охватывают 19 районов столицы. Всего в городе работает уже больше 2 тыс. электробусов.

Электротранспорт обслуживают на 11 площадках Мосгортранса. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры еще больше электробусов выйдет на маршруты, заменив автобусы. Они сделают поездки москвичей и гостей столицы комфортнее. Также снизится влияние на окружающую среду.