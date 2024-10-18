Электробусы вышли еще на четыре маршрута столицы
Москва в числе мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта. Экологичная техника российского производства выходит на маршруты столицы с 2018 года.
Сегодня в Москве уже более 2000 электробусов обеспечивают комфортные поездки горожан до важных социальных объектов и станций рельсового каркаса. экологичная техника вышла на маршруты 21, 304, 645 и 804. По будням на них работают 24 современные машины российского производства.
- Маршрут 21: 3-й микрорайон Новокосина – метро «Новогиреево».
- Маршрут 304: Троицк (микрорайон «В») – метро «Саларьево».
- Электробусы впервые поехали по Киевскому шоссе от станции метро «Саларьево» в Троицк.
- Маршрут 645: МЦД Новогиреево – метро «Щелковская»
- Маршрут 804: метро «Теплый Стан» – Индустриальный парк «Индиго». Связь индустриального парка со станцией метро стала еще комфортнее.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– Продолжаем расширение сети экологичного транспорта по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.
Инновационная техника вышла ещe на 4 маршрута, которые охватывают 19 районов столицы. Всего в городе работает уже больше 2 тыс. электробусов.
Электротранспорт обслуживают на 11 площадках Мосгортранса. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки.
С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры еще больше электробусов выйдет на маршруты, заменив автобусы. Они сделают поездки москвичей и гостей столицы комфортнее. Также снизится влияние на окружающую среду.
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