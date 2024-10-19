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В Дептрансе рассказали о новых выделенных полосах на дорогах столицы

В Москве 487 км выделенных полос — это расстояние от Москвы до Нижнего Новгорода

В столице заработали новые выделенные полосы для общественного транспорта, призванные сделать поездки на автобусах и электробусах быстрее и безопаснее. Как отмечают в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта, на участках с выделенными полосами аварийность снижается в среднем на 25%, а время в пути для пассажиров сокращается в 2-4 раза.

«Выделенные полосы — это важный элемент удобной и надежной транспортной системы. Они позволяют сделать поездки еще комфортнее и безопаснее для всех участников движения. Сегодня в столице действуют уже 487 км выделенных полос. Продолжаем улучшать транспортную инфраструктуру, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин», — рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Отметим, что с начала 2024 года в Москве открыто 24 выделенных полосы, общая протяженность которых составляет почти 26 километров. Эти полосы охватывают более 170 маршрутов, на которых в будние дни совершают поездки более 730 тысяч граждан.

Выделенные полосы в Москве вводят для того, чтобы снизить задержки в движении городского транспорта и повысить регулярность движения. Одно из важных следствий этого в том, что растет количество свободных автобусов и электробусов, которые можно направить на новые маршруты – к новым жилым комплексам, станциям метро, поликлиникам и другим важным социальным объектам.

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Количество просмотров 13
19.10.2024
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