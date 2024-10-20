С Днем работников дорожного хозяйства!
Сегодня редакция издания «За рулем» спешит поздравить всех тех, кто заботится о наших дорогах.
Этот профессиональный праздник зачастую остается незаслуженно незамеченным. Мы не замечаем труд работников этой сферы до тех пор, пока на дорогах не появляется хоть небольшая проблема, например, неисправный светофор, неубранный снег, яма или выбоина. А на это тут же все обращают внимание.
Работники дорожного хозяйства создают и поддерживают инфраструктуру, строят трассы и мосты, обеспечивают безопасность дорог. В этот день мы говорим, что всегда помним про их вклад в безопасность дорожного движения.
Сегодня мы поздравляем всех, кто строит, проектирует, ремонтирует и обслуживает дороги, а также тех, кто поставляет материалы для строительства. Благодаря вашему труду наши дороги остаются ровными, чистыми и безопасными!
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.