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С Днем работников дорожного хозяйства!

«За рулем» поздравляет работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Сегодня редакция издания «За рулем» спешит поздравить всех тех, кто заботится о наших дорогах.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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Этот профессиональный праздник зачастую остается незаслуженно незамеченным. Мы не замечаем труд работников этой сферы до тех пор, пока на дорогах не появляется хоть небольшая проблема, например, неисправный светофор, неубранный снег, яма или выбоина. А на это тут же все обращают внимание.

Работники дорожного хозяйства создают и поддерживают инфраструктуру, строят трассы и мосты, обеспечивают безопасность дорог. В этот день мы говорим, что всегда помним про их вклад в безопасность дорожного движения.

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Сегодня мы поздравляем всех, кто строит, проектирует, ремонтирует и обслуживает дороги, а также тех, кто поставляет материалы для строительства. Благодаря вашему труду наши дороги остаются ровными, чистыми и безопасными!

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Ушакова Ирина
Фото:С. Грицков/СПБ ведомости/ТАСС
Количество просмотров 21
20.10.2024
Фото:С. Грицков/СПБ ведомости/ТАСС
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