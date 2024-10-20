С Днем работников дорожного хозяйства!

«За рулем» поздравляет работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Сегодня редакция издания «За рулем» спешит поздравить всех тех, кто заботится о наших дорогах.

Этот профессиональный праздник зачастую остается незаслуженно незамеченным. Мы не замечаем труд работников этой сферы до тех пор, пока на дорогах не появляется хоть небольшая проблема, например, неисправный светофор, неубранный снег, яма или выбоина. А на это тут же все обращают внимание.

Работники дорожного хозяйства создают и поддерживают инфраструктуру, строят трассы и мосты, обеспечивают безопасность дорог. В этот день мы говорим, что всегда помним про их вклад в безопасность дорожного движения.

Сегодня мы поздравляем всех, кто строит, проектирует, ремонтирует и обслуживает дороги, а также тех, кто поставляет материалы для строительства. Благодаря вашему труду наши дороги остаются ровными, чистыми и безопасными!

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