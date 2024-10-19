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Продажи необычного и невероятно удобного семейного минивэна стартуют на следующей неделе

Новый минивэн Zeekr MIX будет представлен 23 октября и сразу поступит в салоны

23 октября 2023 года на рынок выйдет новейший электрический автомобиль Zeekr MIX, который уже успел привлечь внимание своей уникальной концепцией и передовыми характеристиками.

Zeekr MIX
Zeekr MIX
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Zeekr MIX построен на передовой архитектуре SEA Haohan-M, что делает его не только стильным, но и невероятно функциональным. Одной из ключевых особенностей данной модели является отсутствие средней стойки, что создает ощущение простора и легкости. Сдвижные передние и задние двери с правой стороны значительно упрощают процесс посадки и высадки, особенно в ограниченных пространствах.

Zeekr MIX
Zeekr MIX

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Габариты автомобиля составляют 4688 мм в длину, 1995 мм в ширину и 1755 мм в высоту, а колесная база достигает 3008 мм.

Zeekr MIX не только радует глаз своим внешним видом, но и предлагает уникальные решения внутри. Передние сиденья могут поворачиваться назад, центральный подлокотник, который может перемещаться вперед и назад, также имеет складной столик.

Кроме того, автомобиль заявляет о небольшом радиусе поворота, что делает его маневренным даже в городских условиях. Это особенно важно для тех, кто ценит удобство и легкость в управлении.

Интерьер Zeekr MIX
Интерьер Zeekr MIX

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Zeekr MIX оснащен задним одинарным двигателем мощностью 422 л. с., который обеспечивает впечатляющие динамические характеристики. Запас хода варьируется от 556 до 712 км в зависимости от конфигурации, что позволяет уверенно планировать дальние поездки без необходимости частой подзарядки. Высоковольтная платформа 800В обеспечивает быструю зарядку и улучшает общую эффективность автомобиля.

Zeekr MIX
Zeekr MIX
Zeekr MIX
Zeekr MIX
Zeekr MIX
Интерьер Zeekr MIX
Интерьер Zeekr MIX
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Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Zeekr
Количество просмотров 30
19.10.2024
Фото:Zeekr
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