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Сеть АЗС «Газпромнефть» стала стратегическим партнером международного автопробега Tro-Phygital Tour

Главный фиджитал-трофей стартовал из российской Уфы в кругосветное путешествие, получившее название Tro-Phy-Gital-Tour.

Тур Tro-Phy-Gital-Tour призван популяризировать фиджитал-спорт – гибридное направление, объединившее киберспорт и классические дисциплины.

Автопробег был торжественно запущен с площадки Международного форума «Россия – спортивная держава», который собрал тысячи участников со всего мира.

Маршрут пройдет через восемь стран, входящих во Всемирное фиджитал движение: Россию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Иран, Катар и продлится 27 дней. Амбассадорами Тура стали студенты российских университетов и участники фиджитал-турниров из разных стран мира.

Участникам предстоит преодолеть расстояние на автомобилях повышенной проходимости в 7 тысяч км через несколько климатических поясов. По пути Tro-Phy-Gital-Tour ждет обширная программа по знакомству с культурой и достопримечательностями стран.

Перед поездкой путешественники присоединились к программе лояльности «Нам по пути». В мобильном приложении «АЗС Газпромнефть» они получили бонусные баллы, которые смогут тратить на заправку или обменивать их на любые товары в дорогу на АЗС.

Сеть «Газпромнефть» насчитывает более 1700 автозаправочных станций в России и странах СНГ. На АЗС сети представлены базовые и улучшенные бензины и дизельное топливо, широкий ассортимент товаров в дорогу, фирменные кафе, подкачка шин и другие дополнительные услуги. Для клиентов сети действует программа лояльности «Нам по пути», в России ее участниками являются более 13,5 млн человек.

Реклама|ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», ИНН 4703105075|erid F7NfYUJCUneP31MdVyUS

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Фото:Сеть АЗС «Газпромнефть»
Количество просмотров 1
21.10.2024
Фото:Сеть АЗС «Газпромнефть»
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