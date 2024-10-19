Сколько стоит отпраздновать новый год в одном из самых красивых мест?

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АТОР: новогодняя путевка на Байкал обойдется в 58 тысяч рублей за двоих

Байкал — это не только самое глубокое озеро в мире, но и одно из самых красивых мест России, особенно в зимний период. Новый год на Байкале становится всё более популярным среди туристов, и эксперты отмечают, что спрос на новогодние туры в этом году вырос примерно на 10%.

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По информации, предоставленной Ассоциацией туроператоров России (АТОР), путевки на Байкал подорожали примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Это связано с увеличением цен на услуги отелей и транспортных компаний. Тем не менее, раннее бронирование может помочь сэкономить до 5% от общей стоимости тура. Например, экскурсионный тур на четыре дня для двоих может обойтись от 58 тысяч рублей, что является вполне разумной ценой за уникальный опыт.

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Согласно прогнозам экспертов, к началу декабря в популярных отелях на Байкале все места будут раскуплены. Поэтому, если вы хотите гарантировать себе комфортное проживание и интересные экскурсии, рекомендуется забронировать тур заранее.

Большинство туристов предпочитают лететь в Иркутск, а не в Улан-Удэ. Это связано с тем, что рейсов в столицу Бурятии меньше, а билеты в Иркутск, как правило, стоят дешевле. Кроме того, именно вдоль западного берега Байкала – от острова Ольхон до поселка Листвянка – образуется самый красивый лед, что делает это направление особенно привлекательным для зимних путешествий.

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Зимой Байкал приобретает особую атмосферу. Прозрачный лед, снежные пейзажи и уникальные природные явления создают незабываемые впечатления. Пик прозрачности льда наблюдается с начала февраля до середины марта.

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Источник: Ассоциация туроператоров

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 7
19.10.2024
Фото:Unsplash
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