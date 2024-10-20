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Автопилот Tesla чуть не пожертвовал водителем ради спасения пешехода

В Румынии автопилот Tesla спас пешехода, но спровоцировал ДТП между машинами

Случаи, когда автопилот Tesla становится участником ДТП, вызывают бурные обсуждения и противоречивые оценки. С одной стороны, технология демонстрирует впечатляющие возможности предотвращения аварий, спасая жизни пешеходов. С другой – подобные инциденты поднимают вопросы о безопасности и этических аспектах автономного вождения.

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ДТП произошло в румынском городе Брашов. Tesla Model S, управляемая с помощью автопилота, столкнулась с неожиданной опасностью: пешеход, споткнувшись о яму на тротуаре, упал прямо на проезжую часть перед автомобилем. Согласно сообщению Autoevolution, система автопилота мгновенно среагировала, резко уклонившись от пешехода.

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Этот маневр предотвратил трагедию, пешеход остался невредим, получив лишь помощь от прохожих. Однако, чтобы избежать столкновения с пешеходом, Tesla выехала на встречную полосу и врезалась в серебристый Audi. Водитель Audi получил травмы и был госпитализирован. Водитель Tesla, к счастью, не пострадал.

Однако известны и противоположные случаи. В США автопилот спас водителя. Tesla довез американца с сердечным приступом до больницы. У водителя сломалась инсулиновая помпа, поэтому у него подскочил уровень глюкозы. Мужчина решил включить режим полного автопилота. Электромобиль смог проехать без вмешательства водителя 21 км и довезти его до больницы, где самостоятельно припарковался.

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В заключение, оба случая – как в Румынии, так и в США – иллюстрируют двойственную природу автопилота Tesla. С одной стороны, он способен демонстрировать реакцию и быстроту, превосходящие человеческие возможности, спасая жизни. С другой – принимаемые им решения могут приводить к непредсказуемым последствиям и вызывать этико-правовые споры.

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Источник: Autoevolution

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 10
20.10.2024
Фото:Unsplash
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