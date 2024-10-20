Автопилот Tesla чуть не пожертвовал водителем ради спасения пешехода

В Румынии автопилот Tesla спас пешехода, но спровоцировал ДТП между машинами

Случаи, когда автопилот Tesla становится участником ДТП, вызывают бурные обсуждения и противоречивые оценки. С одной стороны, технология демонстрирует впечатляющие возможности предотвращения аварий, спасая жизни пешеходов. С другой – подобные инциденты поднимают вопросы о безопасности и этических аспектах автономного вождения.

ДТП произошло в румынском городе Брашов. Tesla Model S, управляемая с помощью автопилота, столкнулась с неожиданной опасностью: пешеход, споткнувшись о яму на тротуаре, упал прямо на проезжую часть перед автомобилем. Согласно сообщению Autoevolution, система автопилота мгновенно среагировала, резко уклонившись от пешехода.

Этот маневр предотвратил трагедию, пешеход остался невредим, получив лишь помощь от прохожих. Однако, чтобы избежать столкновения с пешеходом, Tesla выехала на встречную полосу и врезалась в серебристый Audi. Водитель Audi получил травмы и был госпитализирован. Водитель Tesla, к счастью, не пострадал.

Однако известны и противоположные случаи. В США автопилот спас водителя. Tesla довез американца с сердечным приступом до больницы. У водителя сломалась инсулиновая помпа, поэтому у него подскочил уровень глюкозы. Мужчина решил включить режим полного автопилота. Электромобиль смог проехать без вмешательства водителя 21 км и довезти его до больницы, где самостоятельно припарковался.

В заключение, оба случая – как в Румынии, так и в США – иллюстрируют двойственную природу автопилота Tesla. С одной стороны, он способен демонстрировать реакцию и быстроту, превосходящие человеческие возможности, спасая жизни. С другой – принимаемые им решения могут приводить к непредсказуемым последствиям и вызывать этико-правовые споры.

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Источник: Autoevolution