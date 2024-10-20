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Как вы себе представляете путешествия в 2070 году? Россияне поделились фантазиями

Каждый пятый считает, что в будущем космический туризм станет обыденностью

Недавний опрос сервиса «Купибилет» проливает свет на то, как россияне видят путешествия через полвека, в 2070 году. Картина, рисуемая опрошенными, – яркий микс футуристических технологий и вполне земных желаний, смешение оптимизма и прагматизма.

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Самые смелые прогнозы касаются скорости передвижения. Каждый четвертый респондент (24%) верит в транспортные технологии, способные сократить перелет через весь земной шар до одного часа! Вторая грандиозная мечта – космический туризм. 21% россиян ожидает, что полеты в космос станут настолько обыденными, как сегодня поездка на поезде в соседний город.

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Помимо скорости, важным фактором является стоимость путешествий. 19% опрошенных уверены, что поездки станут невероятно дешевыми, доступными для широких масс. Параллельно с этим 17% предполагают переход к индивидуальному транспорту – каждый будет обладать собственным частным самолетом, а общественные воздушные суда превратятся в нечто вроде воздушного такси.

Будущее путешествий немыслимо без искусственного интеллекта. 18% респондентов предполагают, что все маршруты будут генерироваться ИИ, оптимизируя время и стоимость поездки с учетом индивидуальных предпочтений. Комфорт также занимает важное место: 8% опрошенных ожидают сервис доставки самолета прямо к дому, а 4% мечтают о новом уровне бортового питания – вместо привычной курицы с рисом – деликатесы вроде мидий, суши и вина.

Опрос также показал, что россияне прогнозируют значительное увеличение частоты поездок. Большинство (24% и 21%) ожидают еженедельных или ежемесячных путешествий для себя или своих близких. Это может говорить о новой модели жизни, где географическая привязанность становится менее значимой (что подтверждает 11% респондентов, ожидающих постоянного проживания в разных странах).

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Наконец, 8% россиян верят в возможность виртуального туризма. Любое место на Земле (а возможно, и за её пределами) можно будет посетить, не покидая собственного дома, благодаря технологиям виртуальной реальности.

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Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:freepik / pikisuperstar
Количество просмотров 8
20.10.2024
Фото:freepik / pikisuperstar
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