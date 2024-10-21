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Стало известно, почему в Европе так популярны электромобили из Китая

Вице-президент НАС Хайцеэр назвал условия для захвата Китаем авторынка Европы

Китайский автопром буквально за пару лет почти полностью захватил российский авторынок и не сбавляет темпов. В планах китайцев – экспансия в Европу.

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Комментируя ситуацию, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр уточнил, что ключевым отличием от ситуации на рынке России является тот факт, что в Европе китайские марки конкурируют в первую очередь с электрокарами. Причем этому способствует и европейская «зеленая» повестка, в итоге электромобили из КНР вытесняют местные бренды в Европе, главным образом – из-за доступной цены.

«В такой ситуации европейских автопроизводителей не спасут никакие заградительные пошлины. Дело в том, что китайский автомобиль дает гораздо больше по опциону при более низких ценах», – подчеркивает эксперт.

Впрочем, в обозримом будущем роста популярности «китайцев», как в России, в Европе не предвидится, убежден Хайцеэр.

«Нужно учитывать консерватизм европейских водителей, который продлит жизнь европейским машинам на некоторый срок. Дело в том, что люди не смогут перестроиться в условные пять минут, даже если в какой-то момент машины из КНР технически будут перевешивать модели местных брендов. На это понадобится время. Также машины с ДВС европейских марок по-прежнему выглядят более привлекательной покупкой, нежели аналогичные китайские машины. Тут последним предстоит еще поработать», – отметил эксперт.

Также Хайцеэр напомнил, что у некоторых моделей из Китая нет международной сертификации, а для того чтобы машины из КНР появились в Европе, должно пройти некоторое время, подытожил Хайцеэр.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 13
21.10.2024
Фото:Unsplash
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