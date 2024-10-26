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Отмечающий 25-летие алюминиевый хэтчбек Audi A2...

Один из самых странных Audi перевели на электричество — зачем?

Отмечающий 25-летие алюминиевый хэтчбек Audi A2 получил электромотор

Хэтчбек Audi A2 остался в истории компании из Ингольштадта как диковинка, призванная опередить время, и опередившая его настолько, чтобы не обрести популярности в свою эпоху. Короткие свесы, высокая крыша (как следствие – суперпросторный салон) и – главная фишка – полностью алюминиевый кузов.

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Увы, Audi A2, отмечающий в этом году 25-летие с момента презентации, продержался в производстве лишь около пяти лет и в 2005-м покинул конвейер.

В оригинале машина могла быть бензиновой или дизельной, но в рамках юбилея молодежный коллектив Audi создал единственный экземпляр A2 E-Tron – электрическую версию этой подзабытой легенды. Технические характеристики силовой установки пока держатся в секрете.

Audi A2 E-Tron
Audi A2 E-Tron

Во внешности появилось несколько новых деталей: светящаяся эмблема на носу в духе современных моделей линейки E-Tron, новая решетка радиатора, обновленные фары, фонари и бамперы, скругленные дверные ручки, перенесенный номерной знак.

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Тут стоит вспомнить, что Audi анонсировала возрождение модели A2 в 2011-м, когда представила концепт нового поколения на Франкфуртском автосалоне, однако развития проект не получил. За год до этого компания выпустила сверхкомпактный Audi A1, который занял место ниже A3 в модельном ряду, оставив до сих пор не заполненный прогал в одну ступеньку. В профильных европейских СМИ обсуждается вероятность того, что A2 E-Tron может оказаться чем-то большим, чем разовый молодежный проект...

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Источник: Motor1

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
26.10.2024
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