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Названы сроки выхода полноприводного 186-сильного кроссовера российской сборки

Компания Kaiyi перенесла продажи в РФ кроссовера X7 Kunlun с полным приводом на 2025 год

Полноприводный вариант кроссовера Kaiyi X7 Kunlun выйдет в продажу в РФ позже запланированного срока, сообщили в пресс-службе бренда. Ориентировочно версия появится в середине 2025 года.

Kaiyi X7 Kunlun
Kaiyi X7 Kunlun
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«Ранее планировалось, что полный привод у X7 Kunlun появится до конца года. Причины задержки не уточняются, но не исключено, что она может быть связана с заминкой с сертификационными испытаниями или с корректировкой планов», – сказано в сообщении.

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Бренд Kaiyi начал продажи в России нового среднеразмерного кроссовера Kaiyi X7 Kunlun в феврале текущего года. Эти машины собираются на заводе «Автотор» в Калининграде.

Длина кроссовера составляет 4710 мм при колесной базе 2800 мм. Автомобиль будет доступен с двумя силовыми установками. Максимальная мощность турбомотора 1.6 составит 186 л.с., двухлитровый двигатель выдает 238 л.с. И тот, и другой работают в паре с 7-ступенчатым роботом. Для заправки Kaiyi X7 Kunlun подходит бензин АИ-92.

Интерьер Kaiyi X7 Kunlun
Интерьер Kaiyi X7 Kunlun

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Kaiyi
Количество просмотров 20
23.10.2024
Фото:Kaiyi
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