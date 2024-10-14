Названы самые надежные внедорожники на российском рынке

Автоэксперт Ковалев: Самым надежным внедорожником является Toyota Sequoia

Автоэксперт Александр Ковалев назвал внедорожники, которые можно назвать «вечными». Самым надежным внедорожником специалист считает автомобиль Toyota Sequoia, который был разработан специально для американского рынка.

Toyota Sequoia

Оценить третье, новое поколение пока сложно из-за недавнего выхода на рынок, а вот второе поколение зарекомендовало себя очень хорошо, пояснил Ковалев.

Внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado 150 популярны из-за простоты и надежности конструкции, неприхотливых моторов и выносливой подвески. Но при недостаточном уходе рама этого авто подвержена коррозии, на что следует обратить внимание покупателям этих машин с пробегом.

Toyota Land Cruiser 200

Также специалист упомянул внедорожник Mitsubishi Pajero. При его эксплуатации могут появиться проблемы с коррозией рамы и кузова, но только у нерадивого автовладельца.

Mitsubishi Pajero

Первое поколение китайского внедорожника Haval H9 за 9 лет на российском рынке показало высокую стойкость к коррозии и выносливость подвески. Слабым местом этой машины является электрика, рассказал эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Российская газета