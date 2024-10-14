#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт: Проверка наличия ОСАГО по дорожным камерам всех проблем не решит
14 октября
Эксперт: Проверка наличия ОСАГО по дорожным камерам всех проблем не решит
Соловьева: Перед введением проверки ОСАГО...
Названы самые надежные внедорожники на российском рынке
14 октября
Названы самые надежные внедорожники на российском рынке
Автоэксперт Ковалев: Самым надежным...
Интерьер Renault Duster
14 октября
Любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок: известна цена
В РФ появились в продаже новые кроссоверы...

Названы самые надежные внедорожники на российском рынке

Автоэксперт Ковалев: Самым надежным внедорожником является Toyota Sequoia

Автоэксперт Александр Ковалев назвал внедорожники, которые можно назвать «вечными». Самым надежным внедорожником специалист считает автомобиль Toyota Sequoia, который был разработан специально для американского рынка.

Toyota Sequoia
Toyota Sequoia

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Полный привод, длина от 4,5 м, цена от 3 млн руб. – большой тест кроссоверов

Оценить третье, новое поколение пока сложно из-за недавнего выхода на рынок, а вот второе поколение зарекомендовало себя очень хорошо, пояснил Ковалев.

Внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado 150 популярны из-за простоты и надежности конструкции, неприхотливых моторов и выносливой подвески. Но при недостаточном уходе рама этого авто подвержена коррозии, на что следует обратить внимание покупателям этих машин с пробегом.

Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200

Также специалист упомянул внедорожник Mitsubishi Pajero. При его эксплуатации могут появиться проблемы с коррозией рамы и кузова, но только у нерадивого автовладельца.

Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Первое поколение китайского внедорожника Haval H9 за 9 лет на российском рынке показало высокую стойкость к коррозии и выносливость подвески. Слабым местом этой машины является электрика, рассказал эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

Toyota Sequoia
Toyota Land Cruiser 200
Land Cruiser Prado 150
Mitsubishi Pajero
Haval H9
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем» 2023

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | фирмы-автопроизводители
Количество просмотров 6
14.10.2024
Фото:Depositphotos | фирмы-автопроизводители
Поделиться:
Оцените материал:
0