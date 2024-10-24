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В Москве появились первые быстрые зарядные станции повышенной мощности на 150 кВт

Ликсутов: к 2030 году в Москве потребуется установить 30 тыс. зарядных станций для электромобилей

Сегодня в столице действуют почти 250 ЭЗС проекта «Энергия Москвы», а к 2030 году их будет 30 тыс., а количество электромобилей в Москве вырастет до 320 тыс. и составит 7% от общего числа машин согласно Транспортной программе.

Две новые станции быстрой зарядки мощностью 150 кВт появились по адресам: Денежный переулок, д. 8-10 и улица Воздвиженка, д. 10.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Мы установили первые ЭЗС мощностью 150 кВт, подзарядка на которых занимает около 30 минут. К 2030 году в Москве потребуется установить до 30 тысяч зарядных станций. Кроме того, установим хабы для такси и каршеринга с возможностью одновременной подзарядки 10-15 авто. Благодарим всех наших операторов за работу, которая позволяет развивать сеть зарядных станций в городе. Стремимся сделать столицу одним из мировых лидеров по использованию электротранспорта. Такую задачу поставил Мэр Москвы Сергей Собянин.

На новых станциях предусмотрена возможность подзарядки 2 машин одновременно и коннекторы G/BT и CCS Combo 2 для самых популярных моделей электромобилей.

Обслуживают новые ЭЗС операторы Интермобилити.Ева на Денежном переулке и PUNKT E на улице Воздвиженка.

В приложении «Московский транспорт» можно найти свободную станцию, построить маршрут к ЭЗС и забронировать зарядную сессию.

Напомним, что владельцы электрокаров освобождены от уплаты транспортного налога и могут парковаться бесплатно по всему городу.

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Источник, фото: Дептранс Москвы

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Алексеева Елена
Количество просмотров 5
24.10.2024
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