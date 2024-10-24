Минивэн Zeekr Mix получил сразу три раздвижные двери и запас хода до 700 км

В Китае начались продажи минивэна Zeekr Mix по цене от 39 250 долларов

Электрический минивэн Zeekr Mix от Geely поступил в продажу на китайском рынке по стартовой цене 279 900 юаней (39 250 долларов США, или в пересчете на рубли – 3,8 млн).

Это шестая модель в электрическом бренде NEV Zeekr, и построена она на модульной архитектуре SEA-M, обеспечивающей высокий коэффициент использования пространства в салоне – до 93%, что является рекордом в отрасли.

Минивэн Zeekr Mix

Для сравнения, средний коэффициент использования пространства в кроссоверах составляет менее 70%.

Zeekr Mix оснащен тремя раздвижными дверями: двумя со стороны пассажира и одной со стороны водителя, что обеспечивает удобный доступ. Салон вмещает пять сидений с возможностью поворота передних кресел на 270 градусов.

Внутри предусмотрены стол и встроенный холодильник, а конфигурация сидений позволяет сложить их все и превратить салон в кровать.

Из-за использования двойных раздвижных дверей безопасность Zeekr Mix стала предметом беспокойства потенциальных клиентов.

Представители Zeekr пояснили, что Zeekr Mix имеет скрытые центральные стойки, которые повышают жесткость автомобиля на кручение.

Внутри автомобиля имеются большой плавающий экран и проекционный дисплей дополненной реальности. Система искусственного интеллекта позволяет управлять функциями авто голосом из любой части салона.

Zeekr Mix оснащен датчиком LiDAR на крыше и может автономно работать на автомагистралях и городских дорогах. Еще одна функция – усовершенствованная система автономной парковки.

Размеры Zeekr Mix составляют 4668/1995/1775 мм, с колесной базой 3008 мм. Его передние колеса могут поворачиваться на более чем 50 градусов.

В качестве силовой установки используется электродвигатель мощностью 310 кВт (415 л.с.), обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 6,8 секунды. В стандартной комплектации минивэн оснащен аккумулятором на 76 кВт·ч с запасом хода 550 км, а также есть версия с аккумулятором на 102 кВт·ч, увеличивающим запас хода до 700 км. Эта версия обойдется уже в 299 900 юаней (4 млн рублей).

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Источник, фото: СarNewsChina