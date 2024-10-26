Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Skoda Karoq
26 октября
Популярный кроссовер Skoda получил больше опций в базе
Skoda представила Karoq в версиях SE Edition,...
Во что любят играть россияне во время автопутешествий
26 октября
Во что любят играть россияне во время автопутешествий
Авто.ру рассказал, что любят делать россияне в...
INEOS Grenadier
26 октября
Тюнеры представили серьезную экспедиционную версию малоизвестного внедорожника
Chelsea Truck Company и Kahn создали проект...

Во что любят играть россияне во время автопутешествий

Авто.ру рассказал, что любят делать россияне в автопутешествиях

В Авто.ру поделились интересными наблюдениями о том, как россияне развлекаются в дороге во время путешествий.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Как показало исследование, большинство автотуристов предпочитают путешествовать в компании: для 80% это отличная возможность провести время с семьей, а 13% отправляются в путь с друзьями.

Рекомендуем
11 лучших игр в дороге — сколько можно в «Города»!

Не заскучать в дороге – важная задача, и главным спутником россиян становится музыка. 75% автолюбителей наслаждаются любимыми треками, а 5% предпочитают послушать подкасты или аудиокниги. Но есть и те, кто просто любит поболтать с попутчиками или поиграть в дорожные игры (17%).

Музыка побеждает и в играх! Наиболее популярной оказалась «Угадай мелодию», в которую играет почти 38% путешественников. На втором месте – игры на внимательность, например, кто быстрее насчитает в пути больше машин определенного цвета (26%).

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Также 25% автотуристов развлекаются, составляя слова из букв на номерных знаках или ищут предметы за окном на заданную букву.

И, конечно, для тренировки памяти идеальна игра «Я кладу в рюкзак…» (14%), в которой участников по очереди добавляют к списку по одному новому предмету. Следующий игрок повторяет предмет первого игрока и добавляет свой. Проиграет тот, кто забудет хотя бы один из предыдущих предметов. Правда, ведущему желательно вести список, чтобы не ошибиться.

  • «За рулем» можно читать в Viber

«За рулем» рекомендует эти онлайн-сервисы для путешествий

Яндекс.Путешествия – крупнейший сервис среди агрегаторов аренды отелей. Каждый шестой пользователь, искавший жильё онлайн, делал бронирование с его помощью. В течение пяти дней после выселения можно получить кэшбек 20% баллами Плюса.
Островок RU – предлагает более миллиона объектов размещения в 220 странах мира — гостиницы, хостелы, апартаменты — по разумным ценам. Программа лояльности «Банк снов» позволяет постоянным клиентам экономить деньги, а круглосуточный контактный центр доступен по телефону, почте, в социальных сетях и мессенджерах.
Суточно.ру – 280 тыс. вариантов квартир, отелей и гостевых домов для поездок по России и зарубежью. При внесении предоплаты банковскими картами «Мир», «Visa», «Mastercard», «Сбербанк Онлайн», «СБП» и другими можно получить до 30% кэшбека в виде бонусов. Бонусами можно оплатить до 10% от стоимости проживания или поделиться с друзьями.
Реклама: ООО «ЯНДЕКС.ВЕРТИКАЛИ», ИНН: 7704340327, erid 5jtCeReNwxHpfQTDvQsWzkg
ООО "БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ", ИНН: 7703389880, erid LatgBahgi
ООО "СУТОЧНО", ИНН: 7709908155, erid 5jtCeReNwxHpfQTFQcJ57PH

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 2
26.10.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0