Во что любят играть россияне во время автопутешествий

Авто.ру рассказал, что любят делать россияне в автопутешествиях

В Авто.ру поделились интересными наблюдениями о том, как россияне развлекаются в дороге во время путешествий.

Как показало исследование, большинство автотуристов предпочитают путешествовать в компании: для 80% это отличная возможность провести время с семьей, а 13% отправляются в путь с друзьями.

Не заскучать в дороге – важная задача, и главным спутником россиян становится музыка. 75% автолюбителей наслаждаются любимыми треками, а 5% предпочитают послушать подкасты или аудиокниги. Но есть и те, кто просто любит поболтать с попутчиками или поиграть в дорожные игры (17%).

Музыка побеждает и в играх! Наиболее популярной оказалась «Угадай мелодию», в которую играет почти 38% путешественников. На втором месте – игры на внимательность, например, кто быстрее насчитает в пути больше машин определенного цвета (26%).

Также 25% автотуристов развлекаются, составляя слова из букв на номерных знаках или ищут предметы за окном на заданную букву.

И, конечно, для тренировки памяти идеальна игра «Я кладу в рюкзак…» (14%), в которой участников по очереди добавляют к списку по одному новому предмету. Следующий игрок повторяет предмет первого игрока и добавляет свой. Проиграет тот, кто забудет хотя бы один из предыдущих предметов. Правда, ведущему желательно вести список, чтобы не ошибиться.