Гендиректор Ford рассказал, почему ездит на электрокаре Xiaomi SU7

Гендиректор Ford Джим Фарли уже шесть месяцев ездит на китайском электромобиле

Генеральный директор Ford и профессиональный гонщик Джим Фарли обладает средствами и навыками, чтобы управлять практически всеми транспортными средствами, какими захочет.

Xiaomi SU7

И оказалось, что его последняя автомобильная любовь – это электрический седан, созданный китайским гигантом смартфонов, как недавно топ-менеджер рассказал на Everything Electric Show на YouTube.

Джим Фарли, гендиректор Ford и профессиональный гонщик:

– Все говорят об автомобиле Apple, но автомобиль Xiaomi..., который теперь существует, он фантастичен! Они продают 10 000 или 20 000 штук в месяц. Это гигант отрасли и потребительский бренд, который намного сильнее автомобильных компаний. Я езжу на Xiaomi уже полгода, и я не хочу от него отказываться», – признался Фарли.

Он добавил, что не любит говорить о конкурентах, но Xiaomi – это исключение.

Представленный в 2023 году, Xiaomi SU7 – это электрический седан, который позиционируется как автомобиль, находящийся на стыке производительности и роскоши.

Он доступен с 295 или 664 лошадиными силами и, по-видимому, достаточно хорош, чтобы завоевать сердце Фарли.

Наблюдать, как генеральный директор Ford паркует машину конкурента перед своим офисом и выходит с улыбкой, должно быть, настоящее зрелище. Это наглядное свидетельство того, насколько далеко продвинулась автомобильная промышленность Китая за последние пару лет.

Фарли видит, что на горизонте маячит нешуточная битва с китайскими брендами, и полон решимости подготовить к ней Ford.

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Источник: The Drive