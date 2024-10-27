Россиянам скоро станет доступно еще одно прямое заграничное направление

Российские авиакомпании готовятся к возобновлению авиасообщения с Малайзией

После длительного перерыва, вызванного геополитической ситуацией, российские авиакомпании готовятся к возобновлению прямых рейсов в Малайзию. Заявление об этом сделал заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин 23 октября 2024 года на Международном авиационном форуме ICAN 2024.

Однако, возобновление авиасообщения – это не простое решение, а сложный процесс, требующий решения ряда задач. По словам Потешкина, ключевым фактором станет экономическая целесообразность для авиаперевозчиков. Перед началом полетов необходимо оценить спрос со стороны российских туристов. Будет ли он достаточным для обеспечения рентабельности рейсов? Это вопрос, ответ на который определит темпы и масштабы возобновления авиасообщения.

Другой важный аспект – техническое обеспечение. Для успешного запуска рейсов российским авиакомпаниям необходимо получить необходимые разрешения и согласования от малазийской стороны. Это включает в себя договоренности с наземными службами аэропортов Малайзии относительно обслуживания российских самолетов и заправки их топливом.

Важно отметить, что Россия демонстрирует готовность к взаимному сотрудничеству. Потешкин подчеркнул, что РФ готова рассмотреть заявки малазийских авиакомпаний на выполнение рейсов в Россию.

ICAN 2024 стал важной площадкой для переговоров о развитии авиасообщения. Россия ведет активные дискуссии с 29 странами, включая как дружественные государства, так и страны, заинтересованные в установлении или восстановлении авиасвязи с Россией.

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Источник: Известия