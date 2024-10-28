Утильсбор на сельхозтехнику хотят повысить в 10 раз — высок риск роста цен

Дилеры просят ЦБ изучить последствия повышения утильсбора на сельхозтехнику

Ассоциация дилеров сельхозтехники (АСХОД) обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой изучить последствия возможного повышения утильсбора на сельхозтехнику.

Существуют потенциальные риски, связанные с увеличением себестоимости сельхозпроизводства, снижением спроса на технику и сокращением предложения.

Сейчас рассматривается поэтапная индексация утильсбора на сельхозтехнику до 2030 года, предполагающая увеличение ставки в десять раз.

Об этом ранее рассказал глава Минфина Антон Силуанов, а министр промышленности Антон Алиханов добавил, что его ведомство прорабатывает повышение ставок и надеется на поддержку Минсельхоза.

Подобный механизм, предусматривающий постепенное увеличение ставок в десять раз, уже действует с 1 октября для автомобильной и дорожно-строительной техники, что уже привело к подорожанию ряда продукции.

В письме ассоциации АСХОД говорится, что ранее ЦБ поднимал вопрос негативного влияния повышения утильсбора на легковые автомобили на уровень инфляции. Ассоциация подчеркивает, что увеличение утильсбора на сельхозтехнику может привести к росту цен на каждом этапе производства сельхозпродукции.

В ассоциации «Росспецмаш», объединяющей машиностроителей России, напротив, заявили о полной поддержке повышения ставок, но только для той техники, аналоги которой производятся в стране.

Такое решение, по мнению машиностроителей, позволит успешнее конкурировать с иностранными компаниями и защитить инвестиции отечественных заводов, не увеличивая цены на российскую сельхозтехнику.

Однако председатель правления АСХОД Александр Алтынов считает, что увеличение утильсбора на технику, которая почти недоступна аграриям, нецелесообразно, и указывает на риски нехватки сельхозтехники и дальнейшего падения спроса на новую технику.

Источник в агрохолдинге посетовал, что непубличные обсуждения повышения утильсбора на сельхозтехнику затрудняют планирование. Он подчеркнул, что аграриям необходимо заранее учитывать издержки, чтобы не сокращать производство и не замораживать инвестиционные проекты.

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Источник: «Коммерсант»