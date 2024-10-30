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Два ведущих автобренда из Японии наладят выпуск новой модели SUV в Индии

Suzuki и Toyota будут вместе поставлять на мировой рынок новые электромобили

Suzuki Motor Corporation и Toyota Motor Corporation анонсировали сотрудничество в сфере поставок электрического SUV, разработанного Suzuki для Toyota.

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Выпуск нового электромобиля запланирован на весну 2025 года, производство наладят на мощностях завода Suzuki в индийском Гуджарате.

Новинка станет первым BEV в рамках партнерства ведущих японских автоконцернов.

Разработанный исключительно как BEV, мощный полноприводный кроссовер порадует покупателей вместительным салоном и отличной управляемостью на неровных дорогах.

«Наше сотрудничество с Toyota углубилось, что позволяет нам совместно двигаться к углеродной нейтральности», – подчеркивает президент Suzuki Тосихиро Сузуки.

В то же время глава Toyota Кодзи Сато добавил, что совместная платформа BEV обеспечит потенциальных клиентов свободой выбора, а также будет способствовать глобальной устойчивости обеих компаний на мировом авторынке.

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Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 12
30.10.2024
Фото:Unsplash
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