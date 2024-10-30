Два ведущих автобренда из Японии наладят выпуск новой модели SUV в Индии

Suzuki и Toyota будут вместе поставлять на мировой рынок новые электромобили

Suzuki Motor Corporation и Toyota Motor Corporation анонсировали сотрудничество в сфере поставок электрического SUV, разработанного Suzuki для Toyota.

Выпуск нового электромобиля запланирован на весну 2025 года, производство наладят на мощностях завода Suzuki в индийском Гуджарате.

Новинка станет первым BEV в рамках партнерства ведущих японских автоконцернов.

Разработанный исключительно как BEV, мощный полноприводный кроссовер порадует покупателей вместительным салоном и отличной управляемостью на неровных дорогах.

«Наше сотрудничество с Toyota углубилось, что позволяет нам совместно двигаться к углеродной нейтральности», – подчеркивает президент Suzuki Тосихиро Сузуки.

В то же время глава Toyota Кодзи Сато добавил, что совместная платформа BEV обеспечит потенциальных клиентов свободой выбора, а также будет способствовать глобальной устойчивости обеих компаний на мировом авторынке.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: reuters.com