Чего только не делают с автобусами! Очень позитивное видео

Бассейн из автобуса и автобус из газонокосилки: необычный общественный транспорт

Бар, картинная галерея, курятник, баня, ночной клуб или просто уютный комфортабельный дом – зачастую автобус становится чем-то большим, чем средство передвижения в пространстве пары десятков человек.

Но иногда и собственно автобусом может стать нечто, что изначально совершенно не планировало им быть. И сейчас не стоит вспоминать всякие бытовки на базе грузовиков, которых пруд пруди. Как вам 77-летний пенсионер из Норфолка, решивший превратить в автобус... газонокосилку?!

Представителей этого графства даже англичане считают народом своеобразным, и сейчас вы поймете почему. Если эта история прошла мимо вас в 2012-м, когда она взорвала Сеть, мы напомним: Дерек Джейкуэй реально потратил четыре года своей жизни и две тысячи фунтов на то, чтобы на базе собственной газонокосилки сделать реалистичную копию знаменитого лондонского автобуса. Остальное – уже детали, в кои мы и рекомендуем вам погрузиться.

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Источник: ПРО Технику, Daily Mail