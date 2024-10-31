Renault создаст автомобиль для европейского рынка в Китае

Renault создает в КНР новую команду для разработки электромобилей

Французский автопроизводитель Renault объявил о создании группы исследований и разработок (НИОКР) электромобилей в Шанхае (Китай). Эта команда будет работать над новым электрическим автомобилем, который планируется запустить в массовое производство к концу 2025 года.

Перспективный автомобиль Renault в Шанхае

Интересно тут то, что продавать новинку собираются исключительно на европейском рынке.

Это первый случай, когда Renault инвестирует в разработку нового автомобиля в Китае, хотя у нее уже есть тесные связи с китайской автомобильной промышленностью. Но раньше хватало своих ресурсов.

В июне текущего года Renault уже анонсировала сотрудничество с китайскими партнерами в разработке электрической версии популярной модели Twingo. Это позволит сократить сроки и затраты на разработку нового автомобиля.

Новая команда НИОКР в Шанхае находится в структуре офиса Renault China, но подчиняется непосредственно штаб-квартире в Франции.

По словам источников, Renault намерена перенести большую часть исследований и разработок электромобилей в Китай, чтобы воспользоваться развитой цепочкой поставок в этой стране.

Таким образом, Renault не планирует конкурировать на китайском рынке, а лишь собирается использовать Китай как более продвинутую и удобную базу для разработок. А продажи будет осуществлять по-прежнему в Европе и других зарубежных рынках.

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Источник: СarNewsChina