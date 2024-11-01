Владельцам карт «Нам по пути»: при покупке кофе бонусы удваиваются

Новая акция на АЗС сетей «Газпромнефть» и «ОПТИ» позволит до конца года пополнять запас топлива с выгодой. Каждая следующая заправка от 30 литров будет приносить больше бонусов, а кофе навынос —удваивать эти начисления.

Кофе на заправке — лучший способ согреться, взбодриться и отдохнуть в дороге. Каждую секунду на одной из станций сети «Газпромнефть» готовится стаканчик кофе, а за прошлый год в сумме было выпито более 40 миллионов чашек. В ноябре и декабре ароматный напиток принесет не только удовольствие, но и экономию на будущих заправках.

Заливая в течение календарного месяца в бак 30 или более литров топлива, автомобилисты каждый раз будут получать вдобавок к базовым все больше акционных бонусов программы лояльности «Нам по пути». При первой заправке – один акционный бонус, при второй – полтора, а при третьей – два. При покупке кофе эти начисления будут удваиваться. Таким образом, за каждый заправленный литр можно получать от 2 до 4 акционных бонусов.

Заправочные станции обеих сетей предлагают широкий выбор кофе: от эспрессо и ристретто до капучино и рафа, с возможностью сделать напиток как на обычном молоке, так и на растительном. Самым популярным выбором водителей из года в год становится капучино. Рецептура одинакова на всех заправках: специальный бленд, зерна высшего сорта и многоступенчатый процесс обжарки гарантируют отличный вкус каждой чашки.



«Нам по пути» — одна из самых популярных программ лояльности среди российских автомобилистов. Ее участники получают бонусы за покупки на АЗС — будь то топливо, кофе или моторное масло. Накопленными бонусами можно оплачивать заправки, а также товары кафе или магазинов на АЗС сети. Стать участником программы просто: достаточно, например, выпустить бесплатную виртуальную карту лояльности в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть».

Акция проходит на АЗС «Газпромнефть» и «ОПТИ» (есть исключения) с 01.11 по 31.12.2024. Для участия: Вариант 1: Заправка топлива от 30 литров. Или Вариант 2: Заправка от 30 литров + Акционный напиток. Акционные бонусы начисляются на первые 50л в чеке на АБ, СУГ или на первые 100л в чеке на ДТ. КПГ не участвует. Оплата с картой программы лояльности «Нам по пути» (ПЛ). Счетчики заправок обнуляются ежемесячно, действуют независимо друг от друга. Оплата без бонусов ПЛ, «СберСпасибо» и топливных карт. Организаторы: ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», ООО «Газпромнефть-Центр». Полные условия акции на сайте gpnbonus.ru.



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