Новый бренд Scout уже планирует третью модель

У третьей модели бренда Scout (входит в VW) будет 2 двери и съемная крыша

Бренд Scout недавно заявил о своих первых двух электрических SUV: внедорожнике Traveler и пикапе Terra. Пока оба этих автомобиля являются лишь концептами.

Scout Traveler

Во время дебютной презентации будущих новинок Scout намекнул на третью модель, которая присоединится к линейке позже в рамках «этапа расширения портфолио». Какой может быть эта модель, пока не раскрывается.

Руководитель отдела маркетинга продукции Scout Шахин Каримиан лишь намекнул на возможность выпуска более компактной двухдверной модели Scout со съемной крышей. Будет ли это кабриолет, неизвестно, однако сейчас этот тип кузова не слишком популярен, и вряд ли производитель собирается рисковать.

Каримиан говорит, что компания изучала возможность установки съемных панелей крыши на внедорожник Traveler, но это было бы слишком «большим, тяжелым и сложным» для автомобиля такого размера.

Что касается того, когда появится этот третий Scout, то придется подождать. Потому что внедорожник Traveler и пикап Terra не планируется выпускать до 2027 года, что означает, что потенциальная третья модель появится еще позже.

Марка Scout когда-то была популярна в США: с 1961 по 1980 год внедорожники и пикапы Scout выпускала компания International Harvester. В 2020 году концерн VW официально выкупил все права на этот бренд под электромобили.

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Источник: Motor1