Названы две самые важные и очевидные причины роста цен на автомобили

«Коммерсант»: до конца года новые машины могут подорожать еще на 10%

В октябре новые легковые автомобили в России в среднем подорожали на 2–5%, что связано с увеличением утилизационного сбора, высокой ключевой ставкой и ослаблением рубля.

Автопроизводители аккуратно увеличивают цены, чтобы не потерять конкуренцию на фоне снижения спроса, отмечают в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

В самих дилерских центрах говорят о том, что различные марки реагируют на изменение утильсбора по-разному.

Например, некоторые бренды сокращают поддержку дилеров, в то время как другие повышают рекомендованные цены или уменьшают скидки. Автопроизводители стремятся избежать резких ценовых изменений, чтобы не ухудшить ситуацию с продажами.

По словам представителей компании «Рольф», в некоторых случаях рост цен на новые автомобили достигал 50 тыс. рублей, однако это было скорее исключением, чем правилом. В то же время новые закупки по параллельному импорту подорожали на 5%, при этом цены от официальных поставщиков пока остались без изменений.

Генеральный директор ГК «Автодом» также указывает, что в октябре цены на новые автомобили в целом остались стабильными, а по некоторым моделям наблюдается даже снижение. Он связывает это с падением спроса после рекордных продаж в сентябре и подчеркивает, что повышение утильсбора и ключевой ставки ЦБ создают дополнительные трудности для бизнеса.

Увеличение ключевой ставки подталкивает людей нести деньги в банк, открывая депозитные счета, а не тратить их сейчас.

С учетом всех негативных факторов в РОАД прогнозируют, что до конца года новые автомобили могут подорожать более чем на 10%, что затронет как импортные, так и отечественные бренды и приведет к снижению продаж в четвертом квартале и в 2025 году.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Коммерсант»