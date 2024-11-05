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У них всё хорошо: Geely догоняет BYD по продаже электромобилей

Geely впервые преодолела отметку в 100 000 проданных электромобилей в месяц

В то время как европейские автоконцерны сталкиваются с трудностями и испытывают дефицит интереса к своим электрокарам, у китайских производителей недостатка в покупателях нет.

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Так, в октябре компания Geely установила новый рекорд, впервые продавв более 100 тысяч электрокаров в месяц. Хотя это все еще далеко от уровня BYD, который продает около 500 тысяч, результат Geely показывает, что компания быстро набирает силу на рынке NEV.

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В октябре продажи электромобилей Geely составили 108 722 единицы, что на 19% больше, чем в прошлом месяце, и на 83% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За первые 10 месяцев продажи электрокаров компании достигли 654 576, что позволяет прогнозировать, что она может выйти на уровень около 900 000 шт. по итогам года.

Основной вклад в общий результат внесла серия Geely Galaxy, которая дебютировала только в прошлом году. В октябре было продано 63 492 единицы этой серии, включающей как электромобили, так и гибриды.

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Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 214
05.11.2024 
Фото:Wikimedia
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