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Cadillac OpenSpace: автодом будущего, которым не нужно управлять

Cadillac представил смелый концепт автодома OpenSpace с автопилотом 5-го уровня

Концепт представлен пока лишь в виде серии впечатляющих рисунков. Автопилот 5-го уровня предполагает полную автоматизацию управления автомобилем без участия человека на любых дорожных условиях. В случае OpenSpace это означает, что вы сможете просто указать пункт назначения, и автодом самостоятельно, безопасно и эффективно доставит вас туда, позволяя наслаждаться панорамными видами и комфортом внутреннего пространства.

Cadillac OpenSpace
Cadillac OpenSpace
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Но OpenSpace – это не просто передвижной дом на колёсах. Это целостная концепция отдыха и единения с природой. По прибытии на место, автодом трансформируется: его центральное пространство расширяется, открывая доступ к палубе на крыше. Cadillac подчеркивает сотрудничество с эксклюзивными курортами, что сулит дополнительные преимущества и уникальные возможности для отдыха.

Cadillac OpenSpace
Cadillac OpenSpace

Cadillac стремился к гармоничному сочетанию функциональности и эстетики. «Отражающий внешний вид» автодома, по словам производителя, призван смягчить его силуэт и обеспечить плавный переход между внешним ландшафтом и интерьером.

Cadillac OpenSpace
Cadillac OpenSpace

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Однако стоит понимать, что концепция OpenSpace находится на очень ранней стадии разработки. До реализации автопилота 5-го уровня ещё предстоит пройти долгий путь, решить множество технических и законодательных задач.

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Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Соцсети
Количество просмотров 122
03.11.2024 
Фото:Соцсети
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