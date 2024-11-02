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Вам и не снилось: есть внедорожник, разгоняющийся до «сотни» всего за 2,27 секунды

Эксперты составили топ-10 самых быстрых SUV по разгону до первой «сотни»

Человечество живет в век высоких скоростей, а современные внедорожники стали мощнейшими суперкарами с потрясающей динамикой. Представляем топ-10 внедорожников, способных вызвать шок даже у самых заядлых знатоков техники и автолюбителей.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
  • Faraday Future FF 91– разгон до 100 км/ч всего за 2,27 секунды, этот электрический «зверь» в прямом смысле рвет асфальт.

Faraday Future FF 91
Faraday Future FF 91

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  • Tesla Model X Plaid – этот электрокар разгоняется до первой «сотни» за 2,5 секунды – бурные эмоции обеспечены.
  • Rivian R1S Ascend Quad Max – разгон за 2,6 секунды вкупе с вездеходными возможностями проведут внедорожник через самое непроходимое бездорожье.
  • Rivian R1S Ascend Tri Max – этот SUV немного медленнее, но в гонках на природе ему не будет равных.

Rivian R1S Ascend Quad Max
Rivian R1S Ascend Quad Max

  • Lotus Eletre R – разгон этого «британца» 2,95 секунды, но он покорит сердца любителей скоростей британским стилем.
  • Ferrari Purosangue – этот внедорожник разгоняется до сотни за 3,1 секунды и совмещает в себе элегантность и скорость.
  • Aston Martin DBX707 – 100 км/ч за 3,1 секунды с мощным британским шиком и мощью.

Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707

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  • Porsche Cayenne Turbo GT – 3,1 секунды, об управляемости этого кроссовера слагают легенды, разгон, достойный гоночного трека.
  • Porsche Macan Turbo Electric – те же 3,1 секунды, а динамика EV заставит пересмотреть взгляды на электромобили.
  • Lamborghini Urus SE – 3,2 секунды до 100 км/ч – авто с таким дизайном точно привлечет внимание и зависть на трассе.

Faraday Future FF 91
Tesla Model X Plaid
Rivian R1S Ascend Quad Max
Lotus Eletre R
Ferrari Purosangue
Aston Martin DBX707
Porsche Cayenne Turbo GT
Porsche Macan Turbo Electric
Lamborghini Urus SE
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Бренд года «За рулем»

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Источник: 32cars.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Автопроизводители
Количество просмотров 4384
02.11.2024 
Фото:Depositphotos | Автопроизводители
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