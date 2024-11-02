Вам и не снилось: есть внедорожник, разгоняющийся до «сотни» всего за 2,27 секунды
Эксперты составили топ-10 самых быстрых SUV по разгону до первой «сотни»
Человечество живет в век высоких скоростей, а современные внедорожники стали мощнейшими суперкарами с потрясающей динамикой. Представляем топ-10 внедорожников, способных вызвать шок даже у самых заядлых знатоков техники и автолюбителей.
- Faraday Future FF 91– разгон до 100 км/ч всего за 2,27 секунды, этот электрический «зверь» в прямом смысле рвет асфальт.
Faraday Future FF 91
- Tesla Model X Plaid – этот электрокар разгоняется до первой «сотни» за 2,5 секунды – бурные эмоции обеспечены.
- Rivian R1S Ascend Quad Max – разгон за 2,6 секунды вкупе с вездеходными возможностями проведут внедорожник через самое непроходимое бездорожье.
- Rivian R1S Ascend Tri Max – этот SUV немного медленнее, но в гонках на природе ему не будет равных.
Rivian R1S Ascend Quad Max
- Lotus Eletre R – разгон этого «британца» 2,95 секунды, но он покорит сердца любителей скоростей британским стилем.
- Ferrari Purosangue – этот внедорожник разгоняется до сотни за 3,1 секунды и совмещает в себе элегантность и скорость.
- Aston Martin DBX707 – 100 км/ч за 3,1 секунды с мощным британским шиком и мощью.
Aston Martin DBX707
- Porsche Cayenne Turbo GT – 3,1 секунды, об управляемости этого кроссовера слагают легенды, разгон, достойный гоночного трека.
- Porsche Macan Turbo Electric – те же 3,1 секунды, а динамика EV заставит пересмотреть взгляды на электромобили.
- Lamborghini Urus SE – 3,2 секунды до 100 км/ч – авто с таким дизайном точно привлечет внимание и зависть на трассе.
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Источник: 32cars.ru
Фото:Depositphotos | Автопроизводители
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02.11.2024
Фото:Depositphotos | Автопроизводители
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