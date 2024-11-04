Революция в автомобилестроении близко? Крупные концерны начали производство новых АКБ
Электрификация транспорта – необратимый процесс, и одной из ключевых технологий, определяющих его темпы и эффективность, являются аккумуляторные батареи. На смену литий-ионным гигантам стремительно приходит новый игрок – твердотельные батареи (ТТБ). И хотя массовое производство пока находится на стадии зарождения, ведущие мировые автопроизводители, такие как Toyota, Nissan и Chery, уже начали тестовые запуски.
В отличие от литий-ионных батарей, использующих жидкий или гелеобразный электролит, ТТБ применяют твердотельный электролит. Это ключевое отличие обеспечивает ряд значительных преимуществ.
- Твердотельный электролит невоспламеняем и исключает риск утечки электролита, что значительно снижает вероятность возгорания или взрыва батареи — серьезной проблеме современных литий-ионных аналогов.
- ТТБ обещают существенное увеличение плотности энергии. В настоящее время плотность энергии литий-ионных батарей составляет 300-360 Вт·ч/кг.
- Твердотельные батареи демонстрируют более высокую циклическую стойкость, что означает меньше потерь емкости со временем и увеличение срока службы батареи.
Однако путь к массовому внедрению ТТБ не так прост. В настоящее время технология сталкивается с рядом серьёзных вызовов.
- На ранних этапах массового производства цена полутвердотельных батарей превышает 1 юань/Вт·ч. Также производство ТТБ требует высокоточного оборудования и сложных технологических решений, что затрудняет масштабирование производства.
- Несмотря на значительный прогресс, технология ТТБ все еще находится на стадии развития, и требуется дальнейшее совершенствование для достижения оптимальных характеристик и снижения стоимости.
TrendForce прогнозирует снижение стоимости полутвердотельных батарей до 0,4 юаня/Вт·ч к 2035 году по мере роста масштабов производства и технологического совершенствования. Уже сейчас ряд компаний, включая Penghui Energy (запуск массового производства в 2026 году), Chery (2027 год) и Mercedes-Benz (до 2030 года), активно работают над внедрением ТТБ. Крупнейшие игроки рынка, такие как Toyota, Samsung SDI, LG, SK On, CATL и BYD, вкладывают миллиарды в исследования и разработки в этой области.
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Источник: ITHome