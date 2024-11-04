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Революция в автомобилестроении близко? Крупные концерны начали производство новых АКБ

Toyota, Nissan и Chery начали тестовое производство твердотельных батарей

Электрификация транспорта – необратимый процесс, и одной из ключевых технологий, определяющих его темпы и эффективность, являются аккумуляторные батареи. На смену литий-ионным гигантам стремительно приходит новый игрок – твердотельные батареи (ТТБ). И хотя массовое производство пока находится на стадии зарождения, ведущие мировые автопроизводители, такие как Toyota, Nissan и Chery, уже начали тестовые запуски.

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В отличие от литий-ионных батарей, использующих жидкий или гелеобразный электролит, ТТБ применяют твердотельный электролит. Это ключевое отличие обеспечивает ряд значительных преимуществ.

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  • Твердотельный электролит невоспламеняем и исключает риск утечки электролита, что значительно снижает вероятность возгорания или взрыва батареи — серьезной проблеме современных литий-ионных аналогов.
  • ТТБ обещают существенное увеличение плотности энергии. В настоящее время плотность энергии литий-ионных батарей составляет 300-360 Вт·ч/кг.
  • Твердотельные батареи демонстрируют более высокую циклическую стойкость, что означает меньше потерь емкости со временем и увеличение срока службы батареи.

Однако путь к массовому внедрению ТТБ не так прост. В настоящее время технология сталкивается с рядом серьёзных вызовов.

  • На ранних этапах массового производства цена полутвердотельных батарей превышает 1 юань/Вт·ч. Также производство ТТБ требует высокоточного оборудования и сложных технологических решений, что затрудняет масштабирование производства.
  • Несмотря на значительный прогресс, технология ТТБ все еще находится на стадии развития, и требуется дальнейшее совершенствование для достижения оптимальных характеристик и снижения стоимости.

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TrendForce прогнозирует снижение стоимости полутвердотельных батарей до 0,4 юаня/Вт·ч к 2035 году по мере роста масштабов производства и технологического совершенствования. Уже сейчас ряд компаний, включая Penghui Energy (запуск массового производства в 2026 году), Chery (2027 год) и Mercedes-Benz (до 2030 года), активно работают над внедрением ТТБ. Крупнейшие игроки рынка, такие как Toyota, Samsung SDI, LG, SK On, CATL и BYD, вкладывают миллиарды в исследования и разработки в этой области.

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Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 49027
04.11.2024 
Фото:ITHome
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