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В России научились «скручивать пробег» батарей электрокаров: как это возможно?

В РФ научились подделывать показатели остаточной ёмкости батареи электромобиля

Рынок подержанных автомобилей всегда привлекал внимание мошенников. Раньше основным способом обмана была «скрутка» пробега на спидометре. Однако с ростом популярности электромобилей появилась новая, более изощренная схема обмана, затрагивающая самую дорогую и уязвимую часть электрокара – его батарею. По данным «Канала Союза Автосервисов», в России набирает обороты промышленное производство и внедрение устройств, искусственно завышающих показатель остаточной ёмкости батареи электромобиля.

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Эта схема кардинально отличается от классической «скрутки» пробега. Если раньше мошенники просто изменяли показания одометра, то теперь они манипулируют показателями здоровья батареи, скрывая её реальный износ. Для этого используются специальные электронные устройства – своего рода «обманки», которые подключаются к бортовой электронике автомобиля и дистанционно управляют показаниями, отображаемыми на приборной панели и диагностических сканерах.

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Механизм обмана прост, но эффективен. Мошенник устанавливает устройство на электромобиль. Перед продажей, используя дистанционный брелок, он активирует «обманку». В момент предпродажной диагностики или осмотра потенциальным покупателем, приборная панель и диагностическое оборудование показывают завышенный показатель остаточной ёмкости батареи, создавая впечатление отличного состояния электрокара. После покупки, устройство отключается, и разочарованный покупатель обнаруживает, что реальная емкость батареи может быть значительно ниже заявленной – зачастую падая ниже критического уровня в 50%.

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На сегодняшний день подтверждено, что такая схема успешно применяется, по крайней мере, к электромобилям Nissan Leaf. Однако, учитывая относительную простоту технологии, можно предположить, что она может использоваться и с другими моделями электрокаров.

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Источник: Канал Союза Автосервисов

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Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 141
04.11.2024 
Фото:АГН Москва
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