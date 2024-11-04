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В России наладят два крупных производства батарей для электромобилей

Росатом будет выпускать батареи для электрокаров на двух новых гигафабриках

К 2026 году Россия получит мощный импульс к развитию электромобильного транспорта благодаря двум гигафабрикам Росатома, предназначенным для производства тяговых батарей.

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Этот стратегический проект призван не только обеспечить отечественный рынок необходимыми компонентами для электрокаров, но и создать новые рабочие места, стимулировать развитие смежных отраслей и снизить зависимость от импорта.

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По информации ТАСС, президент управляющей компании топливного дивизиона Росатома ТВЭЛ, Наталья Никипелова, объявила о планах запуска двух гигафабрик. Первая заработает уже в 2024 году в Калининградской области (Неманский район), обеспечивая производство тяговых батарей для 50 000 электромобилей ежегодно. Строительство этого масштабного предприятия уже началось, и, по прогнозам, оно создаст около 1500 новых рабочих мест. Это не просто создание рабочих мест, это формирование высокотехнологичного кластера, который привлечёт специалистов и инвестиции в регион.

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Вторая гигафабрика, с аналогичной производительностью (50 000 батарей в год), будет запущена в Москве в 2025 году. Таким образом, к концу 2026 года суммарная мощность двух предприятий достигнет 100 000 батарей в год – значительный шаг для развития электромобильной инфраструктуры России.

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Источник: ТАСС

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 259
04.11.2024 
Фото:Unsplash
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