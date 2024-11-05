Россиянам рассказали, почему цены на авторынке вырастут с 1 января

Автоэксперт Краснов: Утильсбор в РФ вырастет в 2025 году на 367 тысяч к сентябрю

Утилизационный сбор в России с 1 января 2025 года может снова вырасти, и цены на новые автомобили также пойдут вверх. Таким мнением поделился автоэксперт Артем Краснов.

Он уточнил, что легковые автомобили с двигателем объемом 1,0-2,0 литра уже подверглись увеличению утильсбора на 256 тысяч рублей, хотя в реальности цены на них выросли на 50 тысяч. Но с новым повышением утильсбора на 367 тысяч рублей в начале будущего года цены на такие машины могут вырасти существенно.

На ситуацию на рынке повлияют также инфляция и изменения валютных курсов, что спровоцирует еще больший рост цен на рынке, убежден Краснов. В частности, курс доллара с августа текущего года поднялся с 84 до 98 рублей, а это эквивалентно росту цен на иномарки примерно на 333 тысячи рублей.

Кроме того, ситуация усугубляется ростом ключевой ставки Центробанка. Такие кардинальные изменения на авторынке вынудят потребителей оформлять автокредиты, разница по которым может достигать 25-30%, тем самым увеличивая финансовую нагрузку на покупателей.

«Хороших новостей нет, везде сплошной минус. Не удивлюсь, если в следующем году мы увидим приличный спад продаж и перераспределение рынка в пользу непотопляемого АВТОВАЗа. В этой ситуации он почти неуязвим, тем более на подходе Lada Iskra», – констатирует эксперт.

Несмотря на то что в последние годы рост цен компенсировался денежными вливаниями, этот механизм может оказаться под угрозой, прогнозирует Краснов. В России все более популярными становятся китайские автомобили, и нужно привыкать к мысли, что это – новый премиум. Примечательно, что некоторые модели из Китая уже сейчас для многих недоступны, а в следующем году рискуют вообще стать эксклюзивом, подытожил эксперт.

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Источник: 74.ru